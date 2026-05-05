به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین کبادی، با تشریح جزئیات عملیات‌های انجام شده از تاریخ ۱۲ لغایت ۱۴ اردیبهشت ماه گفت: در ۷۲ ساعت گذشته، نجاتگران جمعیت هلال‌احمر در مجموع به ۲۳۹ مورد حادثه اعزام شدند که در این مأموریت‌ها به ۳۸۳ نفر آسیب‌دیده خدمات امدادی ارائه شد.

وی با اشاره به تفکیک خدمات ارائه شده افزود: از مجموع مصدومان این حوادث، ۱۳۶ نفر توسط ناوگان امدادی هلال‌احمر به مراکز درمانی منتقل شده و ۳۷ نفر نیز از خدمات درمان سرپایی در محل حادثه بهره‌مند شدند. همچنین با تلاش تیم‌های تخصصی، ۱۹ نفر در عملیات‌های نجات فنی و رهاسازی از خودروهای حادثه‌دیده نجات یافتند.

کبادی در ادامه به اقدامات انجام شده در حوادث جوی و اقلیمی اشاره کرد و اظهار داشت: در این بازه زمانی، ۱۴ نفر به اماکن امن منتقل شده و ۷ نفر از هموطنان نیز اقلام امدادی ضروری را دریافت کردند. همچنین در حوادث طبیعی اخیر، ۸ دستگاه خودروی گرفتار در مسیرهای صعب‌العبور توسط نجاتگران رهاسازی شد.

وی خاطرنشان کرد: برای پوشش این حوادث، هزار و ۲۶۸ نیروی عملیاتی در قالب ۳۳۸ تیم تخصصی، با توان لجستیکی کامل در سراسر کشور به صورت شبانه‌روزی فعالیت داشته‌اند.