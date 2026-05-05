تولید بیش از ۶۰۰۰ اثر درمرکز رسانه تبلیغات اسلامی خوزستان در جنگ رمضان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام میلاد امینی موحد پیش از ظهر امروز سه شنبه در گفتگویی رسانه ای با اشاره به آغاز جنگ در ماه مبارک رمضان، اظهار کرد: از همان ساعات نخست نبرد نابرابر، قرارگاه ۲۴۷ با شعار «۲۴ ساعت، ۷ روز هفته» در مرکز رسانه فعالیت خود را آغاز کرد. همزمان با این قرارگاه مرکزی، ۴۰ استودیو مسجد متعلق به مرکز رسانه در سراسر استان نیز فعال شدند و در یک هماهنگی بی‌نظیر، جبهه رسانه‌ای وسیعی را علیه جنگ روانی دشمن تشکیل دادند.

وی با اشاره به حجم گسترده تولیدات، تصریح کرد: در این ایام، مرکز رسانه با استفاده از تمام ظرفیت‌ها از جمله تولیدات هوش مصنوعی، طراحی پوستر، تولید پادکست و برنامه‌های ترکیبی و همچنین پوشش همه تجمعات مردمی در سطح استان، نقش فعالی در روشنگری و مقابله با اخبار جعلی ایفا کرد. عمده این تولیدات از طریق رسانه ملی و فضای مجازی در اختیار عموم قرار گرفت و بازخورد بسیار گسترده‌ و وسیعی در سطح ملی و بین الملل داشت.

مدیر مرکز رسانه تبلیغات اسلامی خوزستان افزود: دستاوردهای قرارگاه ۲۴۷ بسیار قابل توجه بود به گونه‌ای که ۲۵ برند رسانه‌ای کاملاً جدید صرفاً در این مرکز طراحی، تولید و منتشر شده است. این برندها در حال حاضر نیز با قوت به کار خود ادامه می‌دهند و این رقم غیر از تولیدات ارزشمند ۴۰ استودیو مسجد در شهرستان‌های استان است.

حجت‌الاسلام امینی موحد با ارائه آماری از تولیدات این ایام گفت: بر اساس جمع‌آوری و پایش انجام شده، در طول ایام جنگ ایران با آمریکا و اسرائیل، بیش از ۴۱۰۰ اثر در استودیوهای مساجد سراسر استان تولید و منتشر شده است.

وی ادامه داد: همچنین تنها توسط قرارگاه ۲۴۷ مستقر در مرکز رسانه استان نیز بیش از ۲۰۰۰ اثر رسانه‌ای تولید و پخش شد که شامل طراحی و انتشار برندها، تولیدات هوش مصنوعی، و پادکست‌های متنوع است.

حجت الاسلام امینی موحد خاطرنشان کرد: با احتساب آمارهای یادشده، مجموع تولیدات مرکز رسانه تبلیغات اسلامی خوزستان در ایام جنگ، به بیش از ۶۰۰۰ اثر می‌رسد. این حجم از تولید نشان‌دهنده عزم راسخ و هماهنگی مثال‌زدنی مجموعه رسانه‌ای استان در دفاع از انقلاب و آرمان‌های نظام در سخت‌ترین شرایط ممکن بود.