غلظت نیترات محصولات کشاورزی کشور در محدوده ایمن

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، همزمان با هفته آموزش و ترویج کشاورزی، غلامرضا گل‌محمدی، رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با اشاره به یافته‌های مستند موسسه تحقیقات خاک و آب کشور اظهار کرد: بررسی‌های دقیق و مستمر پایش‌های تخصصی نشان می‌دهد که غلظت نیترات در محصولات کشاورزی ایران در محدوده ایمن و منطبق با استانداردهای ملی و بین‌المللی قرار دارد.

وی افزود: این نتایج، حاصل اجرای برنامه‌های منظم پایش، نظارت علمی مستمر و بهره‌گیری از یافته‌های پژوهشی در فرآیند تولید است که بیانگر سلامت محصولات کشاورزی کشور و اطمینان‌بخشی به مصرف‌کنندگان داخلی است.

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با تأکید بر نقش کلیدی آموزش و ترویج در ارتقای ایمنی غذایی عنوان کرد: تداوم تحقیقات کاربردی، آموزش بهره‌برداران و نظارت علمی بر فرآیند تولید، نقش مهمی در ارتقای ایمنی غذایی، حفظ سلامت جامعه و تقویت اعتماد عمومی به تولیدات داخلی ایفا می‌کند.