به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، در نشستی با حضور مشاور وزیر و مدیرکل دفتر محیط‌ زیست، توسعه پایدار و امور فناوری وزارت جهاد کشاورزی به همراه نمایندگان سازمان مرکزی تعاون روستایی، جزئیات اجرای آیین‌نامه بند «خ» ماده ۷۱ قانون برنامه هفتم در بخش تولیدات گیاهی تشریح شد.

جعفر گوهرگانی با اشاره به نقش گسترده سازمان تعاون روستایی در ارتباط با جوامع روستایی و شبکه تولید تا عرضه اظهار کرد: این سازمان می‌تواند در فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی به بهره‌برداران برای ترغیب کشاورزان به شناسنامه‌دار کردن محصولات و تولید محصول سالم نقشی بسیار مؤثر ایفا کند.

گفتنی است، هم‌اکنون ۵۲۲ هزار بهره‌بردار در قالب شرکت‌های تعاونی، سهامی زراعی و کشت و صنعت در ۳۹۰۰ هکتار از اراضی کشور در راستای تولید پایدار و امنیت غذایی فعالیت دارند.