تأکید رئیس سازمان دامپزشکی بر ارتقای استانداردهای بهداشتی در کشتارگاه‌

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، علیرضا رفیعیپور، معاون وزیر و رئیس سازمان دامپزشکی کشور از یک کشتارگاه صنعتی در تهران بازدید کرد. این بازدید با هدف بررسی وضعیت بهداشتی، نظارت بر فرآیند ذبح و ارزیابی کیفیت فرآوردههای دامی صورت گرفت.
وی از بخشهای مختلف کشتارگاه شامل خط کشتار، سردخانهها، محل نگهداری دام، تجهیزات بهداشتی و واحد بستهبندی بازدید کرد.
رئیس سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به نقش کشتارگاههای صنعتی در تأمین سلامت غذا، بر لزوم رعایت کامل دستورالعملهای بهداشتی و ضوابط سازمان تأکید کرد.
وی ارتقای سطح نظارتها، نوسازی تجهیزات و آموزش مستمر کارکنان را از اولویتهای این سازمان برشمرد.
مدیرکل دامپزشکی استان تهران نیز با بیان اهمیت پایشهای مستمر، خواستار تقویت همکاری کشتارگاهها با ناظران دامپزشکی شد.
رئیس اداره دامپزشکی شهرستان ری نیز گزارشی از وضعیت بهداشتی شهرستان و ظرفیتهای کشتارگاه ارائه داد. در پایان، تیم نظارتی با بررسی چالشها و مشکلات موجود، راهکارهای عملی برای بهبود شرایط فنی و بهداشتی پیشنهاد کرد و بر ضرورت همکاری مشترک برای ارتقای کیفیت فرآوردههای خام دامی تأکید شد.
