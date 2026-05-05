گرد و غبار تا پایان هفته مهمان چهارمحال و بختیاری

معصومه نوروزی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت جوی استان اظهار کرد: از صبح امروز در بیشتر نقاط استان شاهد نفوذ گرد و غبار هستیم که منشأ آن کشور عراق است و به دلیل افزایش سرعت وزش باد درون کشور تشکیل شده و تا استان ما نفوذ کرده است.

وی درباره وضعیت روزهای آینده هشدار داد و تصریح کرد: برای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه، سرعت وزش باد در استان نیز شدید خواهد بود و علاوه‌بر گرد و غبارِ منشأ خارجی، احتمال خیزش گرد و خاک را در سطح استان نیز خواهیم داشت.

نوروزی تاکید کرد: هم‌استانی‌ها به دلیل وزش باد شدید، از توقف و پارک خودروهای خود در کنار ساختمان‌های فرسوده یا درختان شکسته شده خودداری کنند، همچنین خطر سقوط اجسام سنگین از بالکن‌ها و پشتبام‌ها وجود دارد.

وی در خصوص وضعیت بارش‌ها گفت: بارش خاصی پیش‌بینی نمی‌شود، اما برای چهارشنبه و پنجشنبه در برخی ساعات بعدازظهر، احتمال رگبارهای بهاری و پراکنده وجود دارد و باید از تردد در ارتفاعات در آن ساعات خودداری شود.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری با اشاره به روند دما و سامانه‌های بعدی خاطرنشان کرد: از روز جمعه شدت وزش باد کاهش می‌یابد، اما باز هم یک سامانه بارشی دیگر در راه استان است، دما فعلاً تغییر محسوسی ندارد، ولی برای روزهای جمعه و شنبه کاهش دما پیش‌بینی می‌شود