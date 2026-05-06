به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش مرکز پیش‌بینی هواشناسی گلستان، بررسی داده‌های دمایی ایستگاه‌های استان در روز چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که نوسانات دمایی در نقاط مختلف استان ادامه دارد.

طبق این گزارش، شهرستان کردکوی با ثبت دمای ۱۵ درجه سانتی‌گراد، به‌عنوان سردترین نقطه استان در ساعات ابتدایی امروز معرفی شده است. در مقابل، مراوه‌تپه با ثبت دمای ۳۴ درجه سانتی‌گراد در روز گذشته، گرم‌ترین شهر استان بوده است.

همچنین دمای حداقل شهر گرگان در صبح امروز ۱۶ درجه سانتی‌گراد ثبت شده و پیش‌بینی می‌شود حداکثر دمای این شهر در طول روز به حدود ۲۰ درجه سانتی‌گراد برسد؛ شرایطی که بیانگر هوایی نسبتاً معتدل در مرکز استان است.

گزارش هواشناسی همچنین حاکی از آن است که حداقل دمای ثبت‌شده در سایر ایستگاه‌های استان عمدتاً در بازه ۱۵ تا ۱۷ درجه سانتی‌گراد قرار دارد؛ به‌طوری که آق‌قلا ۱۷ درجه و شهرهای اینچه‌برون، بندرگز، بندرترکمن، علی‌آباد، کلاله، گنبدکاووس، مراوه‌تپه، مینودشت، هاشم‌آباد، گمیشان و انبارالوم هر کدام دمای ۱۶ درجه را تجربه کرده‌اند.

در این میان، کارکنده و کردکوی با ثبت ۱۵ درجه و ایستگاه پارک ملی گلستان با ۱۴ درجه سانتی‌گراد، از خنک‌ترین نقاط استان در صبح امروز بوده‌اند.

بر پایه این داده‌ها، الگوی دمایی استان در روزهای اخیر نشان‌دهنده اختلاف محسوس دما میان مناطق مختلف گلستان است؛ موضوعی که به‌ویژه در مناطق کوهستانی و شرقی استان بیشتر به چشم می‌خورد.