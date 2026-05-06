طنین لبیک ۱۰ هزار ایرانی در سرزمین وحی؛ اعزام منظم زائران ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، با ورود حدود ۱۰ هزار زائر ایرانی به سرزمین وحی، کاروان بزرگ حج تمتع ایرانیان رسماً وارد مرحله‌ای تازه شد؛ مرحله‌ای که در آن اشتیاق سال‌ها انتظار، با نظم اجرایی، برنامه‌ریزی گسترده و مراقبت‌های دقیق درهم آمیخته است.

امسال، عملیات اعزام حجاج ایرانی با شتابی منظم و سازمان‌یافته دنبال می‌شود؛ تا جایی که با پیگیری‌های مستمر سازمان حج و زیارت در عربستان، بیش از ۲۹ هزار ویزای حج برای زائران ایرانی صادر شده و نزدیک به ۴۰ درصد حجاج کشورمان تاکنون وارد سرزمین وحی شده‌اند. تنها تا پایان نخستین روزهای اعزام، ده‌ها پرواز، هزاران زائر مشتاق را از ایران راهی مدینه منوره کرده تا آرام‌آرام بزرگ‌ترین سفر معنوی مسلمانان ایرانی شکل بگیرد.

در این میان، مدینه این روزها میزبان کاروان‌هایی است که پس از سال‌ها چشم‌انتظاری، قدم در سرزمین پیامبر گذاشته‌اند. نخستین گروه‌های زائران پس از احرام در شجره، راهی مکه مکرمه شده‌اند تا مناسک حج را آغاز کنند؛ سفری که برای بسیاری از آنان، تحقق آرزویی دیرینه است.

سلامت و امنیت جسمانی زائران

حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب، نماینده ولی‌فقیه در امور حج، با تأکید بر اهمیت این رویداد معنوی، از هماهنگی گسترده دستگاه‌های اجرایی و خدماتی قدردانی کرده و ابراز امیدواری کرده است که زائران ایرانی، حجی امن، آرام و سرشار از معنویت را تجربه کنند. او همچنین این عملیات عظیم را جلوه‌ای از انسجام و همدلی ملی در خدمت‌رسانی به ضیوف‌الرحمان دانسته است.

در کنار بعد معنوی، آنچه امسال بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته، سلامت و امنیت جسمانی زائران است؛ موضوعی که به یکی از اصلی‌ترین محورهای اجرایی حج تبدیل شده است. در مدینه منوره، دو درمانگاه شبانه‌روزی در محل اسکان زائران ایرانی فعال شده و در مکه نیز پنج درمانگاه به همراه یک مرکز درمانی گسترده، آماده خدمت‌رسانی هستند.

کادر پزشکی ایران با همکاری نزدیک بیمارستان‌ها و مراکز درمانی عربستان، شبکه‌ای گسترده از خدمات سلامت را برای حجاج فراهم کرده‌اند؛ اقدامی که سبب شده اغلب مراجعات درمانی در سطح خدمات سرپایی مدیریت شود و تنها موارد محدودی نیازمند بستری باشند.

وضعیت عمومی زائران ایرانی مطلوب است

مسئولان مرکز پزشکی حج و زیارت اعلام کرده‌اند که وضعیت عمومی زائران ایرانی مطلوب است و همکاری وزارت بهداشت عربستان نیز در سطح مناسبی قرار دارد. این هماهنگی موجب شده در صورت نیاز به خدمات تخصصی، حجاج ایرانی بتوانند از ظرفیت بیمارستان‌های مجهز کشور میزبان بهره‌مند شوند.

بازدیدهای میدانی مسئولان ارشد حج از درمانگاه‌ها و مراکز درمانی نیز نشان می‌دهد که سلامت زائران در اولویت اصلی قرار دارد. از هتل‌های محل اقامت گرفته تا مراکز درمانی مستقر در مدینه و مکه، همه‌چیز در خدمت آن است که زائر ایرانی با آرامش خاطر، مناسک عبادی خود را به انجام برساند.

آنچه در روند امسال بیش از هر چیز جلوه‌گر شده، پیوند دقیق میان «معنویت» و «مدیریت حرفه‌ای» است؛ جایی که سفر روحانی حج، همزمان با نظارت پزشکی، برنامه‌ریزی پروازی، خدمات رفاهی و هماهنگی‌های بین‌المللی پیش می‌رود.

اکنون با ادامه اعزام‌ها و ورود تدریجی کاروان‌های بیشتر به سرزمین وحی، چشم امید میلیون‌ها ایرانی به موفقیت این عملیات عظیم دوخته شده است؛ عملیاتی که نه‌تنها تجلی بندگی و عبادت، بلکه نمادی از توان اجرایی، انسجام مدیریتی و خدمت‌رسانی گسترده جمهوری اسلامی ایران به زائران خانه خدا به شمار می‌رود. اگر روند فعلی با همین نظم و مراقبت ادامه یابد، حج امسال می‌تواند یکی از منظم‌ترین و آرام‌ترین دوره‌های اعزام حجاج ایرانی در سال‌های اخیر باشد.