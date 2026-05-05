به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، نصرالله پژمان‌فر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، با اشاره به آسیب‌های وارد شده به زیرساخت‌های کشور در جریان جنگ تحمیلی سوم (جنگ رمضان)، گفت: مجلس شورای اسلامی قطعاً تمهیدات و حمایت‌های لازم را برای جبران این آسیب‌ها در بودجه سال ۱۴۰۵ در نظر خواهد گرفت و اصلاحات پس از بررسی‌های لازم در لوایح بودجه وارد خواهد شد.

پژمان‌فر افزود: ما آماده دریافت پیشنهاد از طریق دولت برای اصلاح لوایح بودجه سال جاری هستیم. این در حالی است که با توجه به شرایط پیش آمده، درآمدها و هزینه‌ها در دولت تغییر کرده است و طبیعتاً باید از طریق سازمان برنامه و بودجه، این اصلاحات را برای بودجه به مجلس شورای اسلامی ارسال کند.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با تأکید بر نقش مردم در پشتیبانی از دولت و ارگان‌های مختلف اظهار داشت: علاوه بر کمک‌ها و حمایت‌های مجلس که حتماً صورت می‌گیرد، مهم‌ترین سرمایه دولت و تمام ارگان‌ها، اعتماد و پشتوانه مردم است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اعتماد مردم ناشی از تلاش شبانه‌روزی مسئولین، کارکنان و تمام بدنه دولت است. اگر در جایی هم خدمات در شأن مردم عزیز نبود، شرایط را درک خواهند کرد.