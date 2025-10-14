به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۲۲ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی در مورد آسیب شناسی مدیریت منابع آب کشور در دستورکار قرار گرفت و محمد معتمدی‌زاده، سخنگوی کمیسیون اصل نود این گزارش را قرائت کرد.

در بخشی از این گزارش، راهکارهایی به منظور برون رفت از بحران کنونی آب آمده که به شرح زیر است:

توسعه هماهنگی و همگرایی در شورای عالی آب از طریق اصلاح رویه فعلی شورا در جهت اثربخشی بیشتر این شورا در حکمرانی مؤثر آب.

هماهنگی حکمرانی میان متوالیان دولتی آب وظیفه اصلی شورا بوده که متاسفانه در انجام این امر ناموفق بوده است. در هر حال این هماهنگی و همگرایی حتی باید به قوه قضایه و قوه مقننه نیز تسری یابد لذا بیشنهاد می‌گردد دبیرخانه این شورا به سازمان برنامه و بودجه واگذار شود.

افزایش توجه شورا به جوامع محلی، بخش خصوصی، دانشگاه و سازمان‌های مردم نهاد، ضروری است لذا هماهنگی‌ها نباید محدود به نهادهای دولتی عضو شورا باقی بماند.

ایجاد تعادل بین منابع و مصارف، توجه به اصول توسعه پایدار در تأمین آب قابل اعتماد در دراز مدت برای بخش‌های مصرفی و صیانت از منابع آب و توجه اکید به مصوبات پیشین شورا (از جمله پروژه‌های طرح اعتماد و تعادل بخشی آب‌های زیرزمینی)، ارتقا حضور و مشارکت بهره‌برداران در مدیریت منابع آب، اصلاح ساختار اقتصاد آب با تاکید بر نقش بازارهای شفاف و راشی، ارتقاء بهره‌وری آب در کلیه بخش‌های مصرفی با مدیریت تقاضا و تأمین سرمایه»

