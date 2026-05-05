نمایشگاه «سربازان صهیون» در ساری افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید مقداد طاهرپور دبیر علمی نمایشگاه «سربازان صهیون» بعدازظهر یکشنبه در حاشیه افتتاح نمایشگاه گفت: این نمایشگاه از امروز سه‌شنبه ۱۵ اردیبهشت به مدت ۱۰ روز در معرض دید عموم مردم قرار دارد.

طاهرپور با اشاره به نقش فرقه ضاله بهائیت در اغتشاشات اخیر و ادوار مختلف تاریخ ایران اظهار کرد: ما در این نمایشگاه، از ابتدای تاسیس این بنیادِ بدی که در جهان نهاده شده، سران آن را بررسی کرده و اقداماتشان را طی دو قرن مرور کردیم. همچنین در برهه‌های حساس تاریخی که این فرقه در راستای ضد منافع ملی و ضد عقاید اسلامی عمل کرده، بحران‌هایی را که ایجاد کردند، به مخاطب نشان دادیم.

او افزود: در این نمایشگاه، عملکرد عملی فرقه بهائیت و اقدامات سوء فرهنگی آنان در جامعه ایران و تحرکات اخیرشان به معرض نمایش گذاشته شده است.

طاهرپور با اشاره به تاریخچه این فرقه در ایران گفت: آنان در زمان قاجار چند شورش مهم در کشور انجام دادند؛ از جمله در قائم شهر، شورشی ترتیب دادند که حاصل آن کشته شدن چندین ده نفر بود. در زمان پهلوی نیز سویه خود را عوض کردند و نفوذ در بدنه دولت را آغاز نمودند. چون تعدادشان قلیل بود، دست گذاشتند روی مراکز قدرت؛ به طوری که در زمان پهلوی، جزو سران ارتش شدند و وزارتخانه‌ها را به دست گرفتند تا عقاید باطل خود را ترویج کنند.

دبیر علمی نمایشگاه «سربازان صهیون» تصریح کرد: در دوره جمهوری اسلامی، این فرقه محدود شدند، اما دوباره تغییر رویه دادند و در راستای ضدیت با نظام مقدس جمهوری اسلامی اقدام کردند. ما اقدامات آنها را به صورت واضح از جمله دستگیری‌های سال ۸۸ می‌توانیم ببینیم. در هر اغتشاشی که اتفاق افتاده، آنهایی که داخل کشور بودند، پیاده نظام دشمن محسوب می‌شوند و برای دشمن جاسوسی می‌کردند. آنها که در خارج بودند نیز با فعال کردن مجامع حقوقی بین‌المللی، هزینه‌تراشی کردند و باعث تصویب مصوباتی علیه نظام جمهوری اسلامی در مجامع بین‌المللی شدند.