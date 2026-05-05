۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۴۳

ثبت بیشترین بارندگی‌های لرستان در سپیددشت

خرم‌آباد - مدیرکل هواشناسی لرستان از ثبت بیشترین بارندگی‌های این استان در سپیددشت با ۹.۶ میلی‌متر خبر داد.

بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به میزان بارندگی‌های لرستان طی ۲۱ ساعت گذشته در سامانه بارشی اخیر تا کنون، اظهار داشت: میزان این بارندگی‌ها در خرم‌آباد ۲.۶ میلی‌متر، بروجرد ۳.۳ میلی‌متر، کوهدشت ۵.۲ میلی‌متر، الیگودرز ۰.۸ میلی‌متر، پلدختر ۱.۶ میلی‌متر، دورود ۴.۱ میلی‌متر، الشتر ۲.۹ میلی‌متر، نورآباد ۳.۸ میلی‌متر و ازنا ۳.۹ میلی‌متر بوده است.

وی میزان بارندگی‌ها را در رومشکان ۱.۰ میلی‌متر، سراب دوره ۳.۰ میلی‌متر، معمولان ۱.۰ میلی‌متر، «ایمان آباد» ۲.۰ میلی‌متر، «سیلاخور» ۳.۷ میلی‌متر، سپیددشت ۹.۶ میلی‌متر، «ریمله» ۷.۹ میلی‌متر و «شول‌آباد» ۱.۰ میلی‌متر اعلام کرد.

مدیرکل هواشناسی لرستان میانگین بارندگی‌ها در این سامانه بارشی را ۳.۴ میلی‌متر عنوان کرد.

کد مطلب 6821037

