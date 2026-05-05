ابوذر حسین‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به ادامه آتش‌سوزی در محل دفن پسماندهای این شهر اظهار کرد: آتش‌سوزی که از روز گذشته در معدن زباله کنگان رخ داده، هنوز به طور کامل مهار نشده و علت دقیق آن در دست بررسی است.

رئیس شورای اسلامی بندر کنگان و عضو هیأت‌رئیسه شورای اسلامی شهرستان کنگان با بیان اینکه این محل تنها محل دفع زباله‌های بندر کنگان نیست، افزود: پسماندهای شهرهای بنک، سیراف، شیرینو و روستاهای شهرستان کنگان نیز در این مکان دفن می‌شود. همچنین در سال‌های گذشته زباله‌های عسلویه، نخل تقی و منطقه ویژه پارس نیز در همین محل دفع می‌شد که مدتی است محل دفن آن‌ها از کنگان جدا شده است.

رئیس شورای اسلامی بندر کنگان ادامه داد: نیروهای آتش‌نشانی کنگان از ساعات اولیه وقوع حادثه در محل حضور داشته و همچنان در حال مهار و اطفای حریق هستند، اما به دلیل حجم بالای زباله‌ها و وجود مواد قابل اشتعال، آتش‌سوزی هنوز به طور کامل کنترل نشده است.

حسین‌پور با اشاره به وسعت محل دفن پسماندهای کنگان گفت: برای مهار کامل آتش در چنین گستره‌ای، نیاز به همکاری گسترده وجود دارد. در حال حاضر همه ماشین‌آلات شهرداری کنگان و حتی تجهیزات سنگین عمرانی برای کمک به عملیات اطفای حریق به محل اعزام شده‌اند.

وی ضمن قدردانی از پیگیری‌های فرمانداری کنگان، به‌ویژه فرماندار و معاون عمرانی، از شرکت‌های صنعتی و شهرداری‌های منطقه که دارای ماشین‌آلات سنگین مانند بیل مکانیکی، لودر و کامیون‌های ده‌چرخ هستند خواست برای مهار آتش و کاهش آلودگی ناشی از آن با شهرداری کنگان همکاری کنند.