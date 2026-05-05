به گزارش خبرگزاری مهر، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران همزمان با هفته گرامیداشت کار و کارگر به همراه جمعی از مسئولان قضایی و اجرایی از یک شرکت خودرو سازی بازدید کرد. وی در این بازدید از بخشهای مختلف این شرکت از جمله سالن مونتاژ و تولید کامیونهای کشنده بازدید و ضمن تبریک روز کارگر به کارکنان این مجموعه، از نزدیک در جریان روند تولید محصولات و مشکلات کارگران این شرکت قرار گرفت.
القاصی همچنین در جلسهای که با حضور مدیران و مسئولان شرکت سایپا دیزل و مدیرانی از بانک مرکزی، سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، گمرک و وزارت صمت برگزار شد، حضور یافت و مشکلات و موانع پیش روی این شرکت را با حضور مسئولان متولی مورد بررسی قرار داد.
بر پایه این گزارش؛ مشکلات تامین ارز، ثبت سفارش، ناکافی بودن سهمیه ارزی، مشکلات مربوط به تایید اصالت کامیونهای کارکرده وارداتی و مشکلات حوزه قیمتگذاری خودرو از جمله موارد و چالشهایی بود که مسئولان این شرکت در این جلسه مطرح کرده و خواستار رفع این مشکلات شدند.
مبعوث شدن مردم؛ معجزهای که دنیا به چشم خود دید
القاصی در این جلسه با تأکید بر مسئولیت همگانی در سال جاری و با توجه به نامگذاری سال توسط مقام معظم رهبری، تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب سال را به عنوان "اقتصاد مقاومتی در سایه اعتماد ملی و امنیت ملی" نامگذاری کردند. تمام دغدغهها و موضوعاتی که امروز در این جلسه در بحث کمبودها و موانع مطرح شد، مصداق همین است که برای اقتصاد مقاومتی نیازمند اتحاد ملت و دولت هستیم. اگر اتحاد ملی نباشد، امنیت ملی هم نخواهد بود و اگر امنیت ملی نباشد، اقتصاد مقاومتی و توان ظرفیت داخلی نیز وجود نخواهد داشت.
تکلیف مضاعف دستگاهها در شرایط حساس کنونی
وی با اشاره به وظایف مضاعف دستگاههای مختلف در شرایط کنونی، گفت: در بخش دولتی، وزارتخانهها، نظام بانکی، دستگاههای نظارتی و قضایی، امروز تکلیفشان چند برابر شده است و باید برنامهریزیها و همافزاییها به گونهای باشد که خروجی آن به انسجام و اتحاد ملی منتهی شود. پایهگذاری اتحاد ملی در بخشهای اقتصادی و حوزههای معیشتی و اشتغال مردم است.
۳۰۰ واحد تولیدی استان تهران در جنگ رمضان آسیب دید
القاصی با اشاره به خسارتهای وارد شده به واحدهای تولیدی در استان تهران، تصریح کرد: دشمن در این جنگ برخی از زیرساختهای کشور را مورد هدف قرار داد. حدود ۳۰۰ واحد تولیدی و صنعتی در سطح استان تهران دچار خسارتهای کلی و جزئی شدهاند و وقفههایی در بخش تولید ایجاد شده است.
وی گفت: دشمن با جنگ ترکیبی و عملیات روانی به دنبال خالی کردن دل مردم و تولیدکنندگان است تا با ایجاد یأس و ناامیدی، نرخ بیکاری را افزایش داده و تولید را به سمت تعدیل نیرو و کاهش اشتغال سوق دهد.
باید از تعدیل نیرو جلوگیری کرد
القاصی با تأکید بر فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر جلوگیری از تعدیل نیرو در واحدهای تولیدی، خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری به همه واحدهای تولیدی و صنعتی کشور توصیه فرمودند که به هیچ وجه اجازه تعدیل نیرو ندهند. امروز عزیزان ما در بخشهای تولیدی، افسران جنگ اقتصادی هستند و کارشان از افسران میدان جنگ موشکی و پهپادی کمتر نیست. همه باید متحد و منسجم تلاش کنیم که فرموده رهبری بر زمین نماند.
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: ما باید به کمک هم بیاییم. محدودیتها فراوان است و در حوزه نظام ارزی مشکلاتی داریم. اولویت تأمین ارز با کالاهای اساسی مانند دارو است، اما باید توجه داشت که ضربه ناشی از عدم تأمین ارز برای واحدهای تولیدی به دلیل پیوستگی زنجیره تولید، منجر به کاهش تولید، تعدیل نیرو و افزایش بیکاری در جامعه میشود.
اقدامات دستگاه قضا در حمایت از واحدهای تولیدی آسیبدیده
القاصی با اشاره به اقدامات دستگاه قضا در حمایت از تولید نیز، گفت: مرکز وکلا و کارشناسان مشاور قوه قضاییه به صورت رایگان تمام کارشناسیها و ارزیابیهای خسارتهای وارد شده به واحدهای تولیدی و صنعتی را انجام میدهد. همچنین شعبه ویژهای در مجموعه قضایی برای رسیدگی به مطالبات و خسارتهای وارده به واحدهای تولیدی در نتیجه جنگ تشکیل شده است. از تولیدکنندگان درخواست داریم که دادخواستهای خود را با کمک مرکز وکلا و مشاوران به این شعبه ویژه دادگستری، ارائه کنند.
تاکید بر اهمیت تعامل نظام تولیدی با نظام بانکی
وی تعامل تنگاتنگ نظام تولیدی با نظام بانکی را بسیار مهم دانست و اظهار کرد: نظام بانکی نقش حداکثری در تأمین مالی و تخصیص اعتبار دارد و این یک واقعیت گریزناپذیر است. در این واحد تولیدی، کمتر از ۲۰ درصد قطعات وارداتی و حدود ۸۰ درصد از داخل تأمین میشود اما تأمین ارز برای همان ۲۰ درصد نیازمند توجه ویژه است، خصوصاً اینکه خودروهای تجاری تولیدی مستقیماً در بخش حملونقل کالا، اشتغال و تأمین نیازهای روزمره مردم نقش دارند. بنابراین تصمیمگیری برای تأمین ارز این بخش باید متفاوت از خودروهای لوکس باشد.
رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان مصوب میکنیم که تا پایان شهریورماه به واحدهای تولیدی فرصت داده شود تا در این شرایط سخت مقاومت کنند و تولیدشان متوقف نشود. همچنین در خصوص ضمانتنامههای بانکی واحدهای تولیدی در برابر اشخاص ثالث، باید نگاه ویژهای وجود داشته باشد. در مراجع قضایی اگر پروندههایی تشکیل شود، حتماً به این موضوع با توجه به شرایط جنگ نگاه ویژه خواهیم داشت.
القاصی با اشاره به درخواست تأمین ارز واحدهای تولیدی، پیشنهاد تشکیل جلسه مشترک با بانک مرکزی، گمرک و سازمان توسعه تجارت را مطرح کرد و گفت: با توجه به شرایط خاص جنگی، باید راهکاری ارائه شود تا واحدهای تولیدی بتوانند به کار خود ادامه دهد.
وی با قدردانی از رویکرد سازمان بازرسی کل کشور در رفع موانع تولید، گفت: سازمان بازرسی تا جایی که میتواند موانع را برای حل مشکل مردم و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی برمیدارد. این مصداق اتحاد ملی و تحقق شعار سال و توصیه مقام معظم رهبری است.
رئیس کل دادگستری استان تهران تاکید کرد: هیچگاه اجازه نخواهیم داد توقیف اموال یک شرکت تولیدی، خللی در روند تولید ایجاد کند و قوه قضاییه نسبت به این موضوع با حساسیت خاص وارد میشود. در همین راستا پروندههای مربوط به شرکتهای تولیدی و صنعتی در ستاد اقتصاد مقاومتی بازبینی و بررسی شده و فرایند رسیدگی تحت کنترل قضایی قرار خواهد گرفت.
القاصی در خصوص قیمتگذاری خودروها نیز بیان کرد: باید از یک سو با افزایش قیمتها مقابله و نظارت کنیم و از سوی دیگر از تولید داخل حمایت کنیم. باید توازنی بین کالاهای وارداتی و تولید داخل ایجاد شود و اگر اصلاحی در فرمول قیمتگذاری لازم است، انجام شود تا تولید داخل آسیب نبیند.
تاکید بر استفاده خودروسازان از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان
وی همچنین پیشنهاد داد که مدیران گروه خودروسازی سایپا و ایرانخودرو با معاونت علمی ریاستجمهوری برای استفاده از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان در جهت تأمین حداکثری قطعات و کاهش وابستگی به واردات، جلسهای برگزار کنند.
در تصمیمگیریها به سفره مردم توجه شود
رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر توجه به سفره مردم در تصمیمگیریها، گفت: مردم به بازار نگاه میکنند و میبینند محصول نهایی با چه هزینهای به دستشان میرسد. عوامل مختلف نمیتواند توجیهکننده قیمت نهایی برای مصرفکننده باشد. باید در هر تصمیمی، بازخورد آن روی سفره مردم پیشبینی شود..
القاصی در خصوص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی نیز گفت: باید توجه داشت که در شرایط جنگی و فضای روانی کنونی، نباید با اقدامات سلیقهای در زمین دشمن بازی کرد. گاهی یک صنعت شرایط ندارد اما چند هزار نیرو را اداره میکند بنابداین نگاهمان باید همهجانبه باشد. پیشنهاد میشود مصوبه دولت که مهلت محدودی داشت، با توجه به شرایط جنگی مجدداً بررسی و به معاون اول رئیسجمهور منعکس شود.
وی تصریح کرد: دشمن تمام تلاش خود را برای فروپاشی اقتصادی کشور به کار گرفته و ما نیز باید با همت جمعی تلاش کنیم که دشمن را در رسیدن به این هدف ناکام بگذاریم.
