به گزارش خبرگزاری مهر، رضا بهراملو اظهار کرد: ۳۰ درصد اراضی آبی استان همدان درگیر تنش آبی است که با مدیریت مصرف آب از سوی کشاورزان باید در حفظ آن تلاش کرد.

وی افزود: گرچه تنها ۲۶۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی همدان آبی است، اما همین سطح محدود، موتور محرک بخش کشاورزی بوده و حدود ۹۰ درصد کل تولیدات استان را تامین می‌کند.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان همدان ادامه داد: همدان در مجموع دارای یک میلیون و ۱۵۰ هزار هکتار کشاورزی است که از این میزان ۲۶۰ هزار هکتار آبی و ۴۴۰ هزار هکتار دیم است؛ موضوعی که لزوم مدیریت علمی و هدفمند منابع آب و خاک را بیش از پیش نمایان می‌کند

وی با بیان اینکه ۸۰ هزار هکتار از اراضی آبی استان باغی و ۱۸۰ هزار هکتار زراعی است،افزود: تاکنون ۱۶۳ هزار هکتار از این اراضی به سامانه‌های نوین آبیاری تجهیز شده و ارتقای بهره‌وری آب به‌عنوان اولویت اصلی کشاورزی استان با جدیت دنبال می‌شود.

بهراملو با تشریح نقشه راه تولیدات کشاورزی همدان با تاکید بر برنامه‌محور بودن تولید در استان، اظهار کرد: همدان تنها استان کشور است که نقشه راه تولیدات کشاورزی خود را به‌صورت مدون در قالب پنج جلد کتاب تدوین کرده و بر همین اساس، مسیر تولید در استان نه‌تنها تصادفی نیست بلکه مبتنی بر ظرفیت‌ها، مزیت‌ها و آینده‌نگری است.

وی استفاده از پساب ها در بخش کشاورزی را، راه برون رفت از بحران کم آبی استان دانست و افزود: پساب ها باید به سوی مصارف کشاورزی سوق داده شود و اگر جایگزینی برای مصرف آب را در اولویت قرار ندهیم و استفاده از پساب ها را در مصارف کشاورزی هزینه نکنیم، آسیب های ناشی از بحران آب در استان افزایش خواهد یافت.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان همدان اضافه کرد: امروزه با توجه به کاهش و افت آب های زیرزمینی نیاز است تا محققان و اساتید برجسته کشور به دنبال راهی برای کشت محصولات کم آب بر باشند که علاوه بر برداشت مضاعف، صرفه جویی آب را نیز به همراه داشته باشد.

وی تاکید کرد: امروزه تغییر اقلیمی و کاهش بارندگی ها موجب کاهش و افت آب های زیر زمینی در استان بخصوص در برخی از شهرستان ها شده است.