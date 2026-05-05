به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در گفتگویی از کشورهای خلیج فارس خواست که تلاش برای وام گرفتن امنیت از قدرتهای فرامنطقهای را متوقف کنند و تأکید کرد که حضور نظامی ایالات متحده در منطقه تنها بهعنوان منبع بیثباتی عمل میکند و کشورهای میزبان این پایگاهها را به خطر میاندازد.
بقائی در گفتوگویی با شبکه خبری پرستیوی، بار دیگر بر موضع دیرینه تهران مبنی بر اینکه امنیت واقعی و پایدار در خلیج فارس تنها از طریق همکاری درونی بین خود کشورهای منطقه و بدون هیچ گونه دخالت خارجی قابل تأمین است، تأکید کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به اینکه چگونه پایگاههای نظامی واشنگتن بارها کشورهای میزبان را در معرض خطرات غیرضروری قرار دادهاند، اظهار داشت: «حضور نظامی ایالات متحده چیزی جز ناامنی بههمراه ندارد.»
وی از کشورهای همسایه خواست گفتگوی سازنده را دنبال کنند و سازوکارهای مشترک منطقهای برای امنیت ایجاد کنند و تأکید کرد که جمهوری اسلامی هیچ خصومتی با کشورهای عربی خلیج فارس ندارد و کاملاً متعهد به ایجاد روابط قوی، محترمانه و متقابلاً سودمند بر اساس حاکمیت و منافع مشترک است.
بقائی با تأکید بر عزم جمهوری اسلامی برای دفاع از تمامیت ارضی و منافع ملی خود در مواجهه با هرگونه تهدید یا تجاوز خارجی، گفت: «ایرانیان هرگز تسلیم فشار نمیشوند.»
سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد که هرگونه اقدام دفاعی انجامشده توسط ایران، دقیقاً داراییها و پایگاههای ایالات متحده را که بهطورفعال برای تجاوز علیه جمهوری اسلامی استفاده میشوند، هدف قرار میدهد و بههیچوجه خود کشورهای منطقه را هدف قرار نمیدهد.
وی توضیح داد که این سیاست، نشاندهنده تعهد راسخ تهران به اجتناب از تشدید تنش با همسایگان و در عین حال مقابله با ریشه واقعی بیثباتی منطقهای، یعنی ماجراجویی خارجی است.
بقائی در ادامه درباره مذاکرات ایران و آمریکا توضیح داد که ایران «در فضایی از بیاعتمادی و سوءظن شدید نسبت به ایالات متحده» مذاکره میکند و به تجاوزهای بیدلیل ایالات متحده علیه ایران در خرداد سال گذشته و در اسفندماه، حتی در حالی که مذاکرات در حال انجام بود، اشاره کرد.
وی گفت: «ما نمیتوانیم این تجربه بد را فراموش کنیم» و افزود که ایران باید در طول فرآیندهای دیپلماتیک «بسیار هوشیار» باشد.
این دیپلمات ایرانی گفت: بر اساس تجربه گذشته، ما تصمیم گرفتیم وقت خود را روی مسائلی که قبلاً آنقدر پیچیده بودهاند که نتوانستهایم به توافق برسیم، تلف نکنیم.
وی اضافه کرد: اولویت فعلی ایران روشن است، «فعلاً، ما تصمیم گرفتیم روی پایان دادن به جنگ تمرکز کنیم، زیرا این موضوع برای همه مناطق، برای ملت ما و برای جامعه بینالمللی نگرانکننده است.»
بقائی تأکید کرد که اگر آمریکاییها واقعاً در مورد دیپلماسی جدی هستند، باید از این فرصت استفاده کنند، زیرا تمام جهان منتظر است تا آنها حداقل حسننیت خود را نشان دهند.
سخنگوی وزارت امور خارجه هشدار داد که جامعه بینالمللی «ایالات متحده را مسئول عواقب جنگ تحمیلی خود علیه ایران و منطقه خواهد دانست، زیرا همه میدانند که این یک جنگ انتخابی از سوی دولت ایالات متحده بود که اقدام بیملاحظه آن پیامدهایی در سراسر جهان دارد».
