سعیدی: افزایش قیمت خودرو به بهانه نبود فولاد بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا سعیدی در تشریح جزییات بازدید اعضای کمیسیون صنایع از فولاد مبارکه ضمن اعلام خبر بازدید اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از وضعیت مجتمع فولاد مبارکه در تشریح جزئیات نشست آنها در این واحد صنعتی بزرگ، گفت: این نشست با حضور رئیس و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، مدیرعامل و معاون حقوقی و امور مجلس وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر مسئولان مربوطه جهت بررسی میزان آسیب‌های وارد شده به این واحد صنعتی بزرگ برگزار و بیش از ۴ ساعت به طول انجامید.

نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در این نشست مجموعه مدیران فولاد مبارکه گزارش کاملی از روند فعالیت‌ها، نحوه برآورد میزان خسارات و آغاز فرآیند بازسازی این واحد صنعتی بزرگ ارائه دادند.

وی یادآور شد: در جنگ رمضان بیش از ۲۰۰ پرتابه و سنگر شکن به شهرستان مبارکه اصابت کرد که بیش از ۵۰ مورد از آنها به مجتمع فولاد مبارکه اصابت کرده بود ضمن اینکه این شرکت و سایر صنایع آسیب دیده در محدوده شهری شهرستان مبارکه قرار دارند.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، افزود: آنچه مسلم است فولاد مبارکه شاهرگ حیاتی کشور محسوب می‌شود و انجمن جهانی فولاد در سال گذشته این مجموعه را از جمله هشت شرکت فولاد برتر جهانی برشمرده بود.

وی عنوان کرد: در این نشست همچنین مقرر شد در حمایت از کارگران زحمتکش صنایع که رزمندگان خط مقدم جبهه صنعت و اقتصاد کشور هستند وقفه‌ای در راه‌اندازی فولاد مبارکه ایجاد نشود و تمام تلاش‌ها در این راستا به کار گرفته شده است.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، تاکید کرد: اعضای کمیسیون صنایع و معادن و مسئولان مربوطه تمام تلاش خود را به کار گرفته‌اند تا تعداد کارگرانی که به بیمه بیکاری نیاز پیدا می‌کنند به حداقل برسد ضمن اینکه بر اساس گزارشی که از اداره کار دریافت کردم تعداد زیادی از شرکت‌های پیمانکاری که لیست کارگرانشان را برای استفاده از امتیاز این بخش ارائه داده بودند اعلام انصراف کرده اند که بارقه امیدی برای بازگشت به کار آنها خواهد بود.

سعیدی در ادامه از شفافیت، عدم ترک تشریفات، برگزاری مناقصه و نحوه تامین فولاد جهت تنظیم بازار از جمله موضوعاتی یاد کرد که در این نشست مورد بررسی قرار گرفته بود.

وی خاطرنشان کرد: افزایش قیمت خودرو توسط خودروسازان به بهانه نبود فولاد از دیگر موضوعاتی بود که در این نشست بررسی و تاکید شد که ارتباط چندانی با حمله به فولاد مبارکه ندارد چرا که همچنان انبارهای این واحد صنعتی مملو از ورق فولاد است، از سوی دیگر قرار است این مجموعه فعلا نسبت به واردات فولاد متناسب با نیاز بازار اقدام کند ضمن اینکه این اقدام انحصارطلبانه نبوده و سایر افراد نیز که از ظرفیت لازم برای تامین ارز جهت واردات ورق فولاد برخوردار هستند می‌توانند از طریق هماهنگی با وزارت صمت و سایر دستگاه‌های مربوطه به این حوزه ورود پیدا کنند.

سعیدی افزود: درآمد حاصل از واردات ورق فولاد نیز برای بازسازی این واحد که سال‌ها به کشور خدمت کرده است، هزینه خواهد شد تا به سرعت بتواند به مدار تولید بازگردد.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، اظهار کرد: در نهایت عزم کمیسیون صنایع و معادن و دولت بر تسریع روند تنظیم بازار در این حوزه است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با اشاره به مسئولیت اجتماعی مجتمع فولاد مبارکه، بیان کرد: با توجه به اینکه عملیات بازسازی فولاد مبارکه برغم مباحثی که پیرامون ضرورت جابجایی آن به دلیل مشکلات زیست محیطی مطرح شده بود، قرار شد فرآیند بازسازی آن با رعایت شاخص‌های زیست محیطی و بهره مندی از تکنولوژی نوین تداوم یابد، همچنین اعضای کمیسیون صنایع نیز این مسئله را برای شهرستان مبارکه گوشزد و تاکید کردند که از ظرفیت‌های قانونی خود برای حمایت از این واحد صنعتی بزرگ استفاده خواهند کرد.