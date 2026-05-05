رضایی: وضعیت امنیتی کشور در ماه های اخیر بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم رضایی در تشریح نشست امروز (سه شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵) کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، گفت: این نشست با حضور اعضای کمیسیون و همینطور تعدادی از مسئولان و معاونین وزارت اطلاعات برگزار شد.

وی اظهار کرد: در این نشست مسئولان و مدیران وزارت اطلاعات، گزارشی از وضعیت امنیتی کشور و همینطور اقدامات، فعالیت‌ها و برنامه های وزارت اطلاعات در تامین امنیت کشور به ویژه در طی ماه‌های اخیر ارائه دادند.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی افزود: گزارش‌ها بخش های مختلفی داشت که از جمله نکات بارز آنها، اشراف اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) بر گروهک‌های معاند و تجزیه طلبان بود؛ بر این اساس ضربات قابل توجهی در این مدت به آنها وارد شده است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: طبق گزارشی که در این نشست ارائه شد، طراحی ها و توطئه‌های دشمن برای براندازی و کودتا در ماه‌های اخیر با روش های مختلفی اعم از اغتشاش، حمله نظامی، تحرکات تجزیه و حمله به زیرساخت‌ها انجام شد اما به علت انسجام ملی، رهبری قدرتمند و مدبرانه و همینطور قدرت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، ناکام بود.

رضایی بیان کرد: همچنین در این نشست گزارشی از اقوام و اقلیت ها ارائه و تاکید شد اکثریت قریب به اتفاق گروه های قومی و مذاهب مختلف در جنگ اخیر و در حملات دشمن، خیلی هوشیارانه موضع گرفتند، عمل کردند و در دفاع از نظام اسلامی، وارد عمل شدند.

وی اظهار کرد: بنابراین به دلیل هوشیاری مردم، تدابیر رهبر انقلاب و همینطور قدرت نیروهای مسلح، برنامه‌ها و توطئه‌های دشمن در داخل ناکام ماند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: در این نشست تاکید شد، مردم و نیروهای مسلح باید هوشیاری کامل خودشان را حفظ کنند زیرا توطئه‌های دشمن پایان نیافته و آنها برای برهم زدن فضای داخل کشور و ایجاد اغتشاش برنامه دارند که قطعا با هوشیاری مردم و نیروهای مسلح روبرو خواهد شد.

رضایی ادامه داد: اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در این نشست ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره همه شهدا بالاخص شهدای وزارت اطلاعات و وزیر شهید نکاتی از جمله لزوم برخورد با عوامل همکاری کننده با دشمن در داخل، لزوم تقویت قدرت اطلاعاتی و امنیتی کشور، تقدیر و تشکر از مواضع برادران و خواهران و بزرگان اهل سنت در داخل کشور، مقابله با جریانات شایعه ساز و لزوم برخورد با گروهک های تروریستی و تجزیه طلب مورد توجه قرار گرفت‌

وی خاطرنشان کرد: نمایندگان همچنین به لزوم بهبود شرایط و امنیت کسب و کار و تعیین تکلیف موضوع اینترنت، انتقاد از دو قطبی سازی حول منافع ملی، لزوم برخورد با عوامل کودتای دی ماه و شناسایی زیرساخت‌های آن، برخورد قاطع با عوامل گرانی‌های اخیر و تورم اشاره کردند.