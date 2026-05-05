انهدام مهمات باقیمانده در روستای امند

به گزارش خبرگزاری مهر، ادارهکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی با صدور اطلاعیهای درباره صداهای منتشرشده در برخی مناطق استان اعلام کرد که این صداها در بازه زمانی ساعت ۱۷ الی ۱۹ روز جاری، سهشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، مربوط به عملیات انهدام مواد منفجره باقیمانده از جنگ تحمیلی سوم در روستای امند است.
در این اطلاعیه آمده است که این اقدام در چارچوب تدابیر ایمنی و برای پاکسازی بقایای مواد منفجره انجام شده و جای هیچگونه نگرانی برای مردم شریف استان وجود ندارد.
ادارهکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی ضمن اطلاعرسانی به شهروندان، تأکید کرده است که صداهای یادشده ناشی از یک عملیات کنترلشده و برنامهریزیشده بوده است.
نظر شما