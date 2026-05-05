موسوی: تنگه هرمز به دلیل جنگ امریکا و اسرائیل دچار اختلال شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس موسوی، معاون مراسم و تشریفات دفتر ریاستجمهوری در گفتگویی در رابطه با پیشنهادات ادعایی ارایه شده از سوی تهران بهرغم شکافهای عمیق میان دو بازیگر و نیز سناریوهای احتمالی ناشی از تداوم این فرآیند، اظهار کرد: واقعیت این است که در ارتباط با مسایل بین ایران و امریکا باید به چند نکته مهم و کلیدی توجه داشت؛ نکته اول انباشت مسالهها، دوم دیوار بلند بیاعتمادی و گزاره سوم نیز پیچیدگی مسایل میان دو بازیگر است، لذا با لحاظ کردن این سه نکته حیاتی و کلیدی اگر بنا بر حل مسایل از طرق دیپلماتیک و مشخصا مذاکره باشد و از سوی دیگر دوطرف نیز عزم جدی در راستای اتکا به دیپلماسی و مذاکره داشته باشند، بدیهی است که در کوتاهمدت نمیتوان به راهحل موثر، مرضیالطرفین و پایدار دست یافت.
معاون مراسم و تشریفات دفتر ریاستجمهور در ادامه خاطرنشان کرد: به عبارتی نمیتوان در پاسخی کوتاه موضوع به این مهمی را به خوبی تشریح کرد، اما مشکل دیگری که در این زمینه وجود دارد، این است که طرف مقابل به هر دلیلی به دنبال پاسخی ساده برای سوالی سخت است. پرواضح است این امر با واقعیتهای جهان دیپلماسی و سیاست سازگار نیست و در ابتدا باید این نکته را برای حریف جا انداخت و او را به این درک رساند. لذا از این منظر میتوان گفت اگر گام اول پایان جنگ و ایجاد فرصت برای دیپلماسی باشد، بهتر میتوان به نتایجی واقعی و نه صوری امیدوار بود. لذا در صورت پذیرش این گزاره مهم از سوی طرف مقابل میتوان امید داشت که روند دیپلماسی در ادامه تقویت شود.
سیدعباس موسوی در پاسخ به دیگر در ارتباط با تداوم فشارهای ژئوپلیتیک تحمیلی توسط ایالات متحده بر ایران در قالب محاصره دریایی و کشاندن منازعه به دریاها تشریح کرد: واقعیت این است که محاصره دریایی در چارچوب حقوق بینالملل یک «اقدام قهری» تلقی میشود و لذا بخشی از رویارویی و جنگ است. بنابراین، بر خلاف ادعایی که طرف امریکایی مطرح کرده مبنی بر اینکه آتشبس برقرار شده و همچنین در نامهای به کنگره مدعی شده که جنگ با ایران خاتمه یافته، به واقع اقدام خصمانه از طرف امریکا علیه ایران همچنان بهطور فعال در حال اجراست. در این زمینه نیز سناریوهایی محتمل است، در سناریوی ابتدایی باید گفت که ایران از خویشتنداری دست بکشد و همزمان به اقدام خصمانه امریکا پاسخ متقابل بدهد که در اینصورت، تشدید تنش محتمل خواهد بود. موسوی اما در تشریح سناریوی دوم متذکر شد که در موردی دیگر نیز باید توجه داشت که با توجه به حقوق ایران در کنترل تنگه هرمز در شرایط خاص و مشخصا در شرایط جنگی که در آن قرار داریم، تبعات تداوم این وضعیت بر بازارهای انرژی و سایر اقلام ضرری که متوجه کشورهای مختلف است، ارادهای برای متقاعد کردن ترامپ جهت دست کشیدن از قلدری و زیادهخواهی شکل گرفته و در راستای پیشنهاد مطرح شده از سوی ایران راه برای دیپلماسی هموار شود. به باور موسوی قطعا این سناریو به نفع خود ایالات متحده و همچنین کشورهای منطقه و سایر کشورهای ذینفع جهانی است.
معاون مراسم و تشریفات دفتر ریاستجمهور در ارتباط با گمانهزنیها درباره نتایج حاصل از تداوم محاصره برای صادرات نفت ایران توسط واشنگتن و اهرمهای موجود در دست تهران برای خنثیسازی این تبعات خاطرنشان کرد: رویکرد و اهرم جمهوری اسلامی ایران اعمال فشار بر طرف مقابل برای توقف عمل غیرقانونی «راهزنی دریایی» و رفع مزاحمت برای کشتیرانی در آبهای بینالمللی از طریق اعمال حق حاکمیتی خود در تنگه هرمز مطابق اصول حقوق بینالملل در زمان جنگ است. به باور موسوی متاسفانه دشمن در محاسبات خود در شناخت ایران و جغرافیای ایران همانند تمامی ارزیابیهای پیشین خود دچار اشتباه استراتژیک است، چرا که ایران کشوری است که با ۱۵ همسایه آبی و خاکی ارتباط دارد که نمیتوان به راحتی آن را محاصره کرد. این در حالی است که تنگه استراتژیک هرمز آلترناتیو فوری و بلافصل ندارد.
سخنگوی پیشین دستگاه دیپلماسی کشورمان در ادامه گفت: به نظر میرسد دشمن فراموش کرده که فناوری موشکی و سایر فناوریهای نظامی و دفاعی کشورمان در زمانی به دست دانشمندان و مهندسان غیور ایرانی ساخته شده که از ۴۷ سال پیش همواره تحت محاصره و تحریم امریکا و شرکای غربی بودیم. بنابراین میتوانم بگویم مهمترین ابزار ما در مقابله با محاصره غیرقانونی دریایی امریکا، اتکا به توانمندی، تجربه و ذکاوت ایرانی در شکستن زنجیرها و بالندگی در میانه سختیهاست، چنانکه همواره اینگونه بوده است.
تنگه هرمز را ما نبستهایم
معاون مراسم و تشریفات دفتر رییسجمهور در ارتباط با روند مدیریت تنگه هرمز توسط ایران آن هم در شرایط خاص و نیز تبعات جهانیاش بالاخص بحران انرژی در جهان گفت: اول اینکه توجه داشته باشیم تنگه هرمز را ما نبستهایم، بلکه بهواسطه جنگ غیرقانونی و ظالمانه امریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان، این آبراه استراتژیک دچار اختلال در آمد و شد کشتیها شده است. بنابراین در سایه اقتدار نیروهای دریایی ما که دهههاست به عنوان نگهبان امنیت و ایمنی دریانوردی در این تنگه واقع در محدوده آبهای داخلی و آبهای سرزمینی ایران عمل کردهاند، این شاهراه باز و عبور از آن نیز ایمن بوده است. موسوی در ادامه و در رابطه با رویکرد کشورهای غیرمتحد با ایالات متحده در رابطه با اعمال محاصره دریایی در این تنگه خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران مطابق اصول حقوق بینالملل دروضعیت جنگی کنونی برای دفاع از امنیت ملی خود محدودیتهایی را نسبت به تردد کشتیهای متعلق یا مرتبط با دشمن اعمال کرده است. بسیاری از کشتیهای کشورهای دوست و غیرمرتبط با دشمن با مجوز نیروهای مسلح ایران از این تنگه عبور کردهاند. بنابراین، شرایط به قبل بر نمیگردد ولی اگر بنا باشد با لحاظ شدن شروط تهران شرایط به قبل بازگردد باید عامل برهم زننده شرایط قبل یعنی جنگ و تهدید علیه ایران کاملا رفع شود. به باور موسوی نکته دیگر این است که جامعه جهانی در این مدت متوجه شد و به این درک رسید که جمهوری اسلامی ایران چه کالای ارزشمند و گرانبها و استراتژیک، یعنی”امنیت و ایمنی» را در این آبراه بدون هیچگونه چشمداشت مادی تامین میکرده است. موسوی در ادامه با اشاره به تبعات خروج امارات از اوپک نیز تشریح کرد: واضح است که اکنون نیز جهان متوجه عمق و اهمیت استراتژیک تنگه راهبردی هرمز شده و این یکی از تبعات این جنگ بر معادلات منطقه است.
سیدعباس موسوی در رابطه با رویکرد جریانهای داخلی ایالات متحده نسبت به عملکرد دونالد ترامپ، رییسجمهور این کشور و نیز ایجاد انشقاق و دودستگی ایجاد شده در میان جمهوریخواهان به واسطه تجاوز به کشورمان گفت: پرواضح است که ما جنگی را با امریکا شروع نکردهایم. آنها بودند که به همراهی و در حمایت از رژیم صهیونیستی تجاوزات خود را علیه کشورمان و درست در میانه مذاکرات آن هم در شرایطی که ادعا میکردند روند به خوبی پیش میرود، آغاز کردهاند. به گفته موسوی با این همه ایران خواهان پایان عینی و همچنین پایدار جنگ و تضمین عدم تکرار آن است. لذا اینکه در مقطع کنونی حامیان رییسجمهور امریکا و نیز مخالفان دموکرات او چگونه باید در مقابل عملکرد رییسدولت قانع شوند، مشکل شخص ترامپ و تیم جنگطلب حلقه اطراف او است که البته باید برای افکار عمومی جهان، مردم امریکا و حتی حامیان جمهوریخواه خود توضیح دهند که این جنگ غیرضروری را به چه دلیلی آغاز کردند؟ همچنین تشریح کنند که چرا جنایتهایی مانند مدرسه میناب و سایر جنایتهایی را که در تجاوز چهل روزه علیه کشورمان مرتکب شدند و دستاوردشان از این همه بدنامی و رسوایی حقوقی و اخلاقی چه بود؟ در هر حال، مردم امریکا و افکار عمومی این کشور حق دارند این پرسش را از دولتمردان خود مطرح کرده و دولتمردان نیز باید افکار عمومی را در این زمینه قانع کنند.
نظر شما