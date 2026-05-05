به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند بعدازظهر سه‌شنبه در جلسه ستاد اربعین حسینی استان سمنان با اشاره به جایگاه بین‌المللی این رویداد معنوی اظهار داشت: اربعین یک حرکت عظیم جهانی است و نقش استان‌ها در ارتقای کیفیت خدمات، بسیار تعیین‌کننده است.

وی با تأکید بر نقش مدیران کمیته‌ها در ایجاد پویایی افزود: مسئولان کمیته‌ها باید محور انگیزه، تحرک و هماهنگی باشند؛ چراکه بدون مدیریت فعال، انسجام لازم در اجرای برنامه‌ها شکل نخواهد گرفت.

استاندار سمنان انسجام میان کمیته‌ها را عامل حل بسیاری از چالش‌های اجرایی دانست و تصریح کرد: ارزیابی مستمر، آسیب‌شناسی دقیق و رفع مشکلات با رویکرد کارشناسی، لازمه ارتقای سطح خدمات در اربعین است.

کولیوند با تأکید بر پرهیز از موازی‌کاری خاطرنشان کرد: مدیریت موفق اربعین نیازمند برنامه‌ریزی منسجم، هماهنگی بین دستگاه‌ها و استفاده حداکثری از ظرفیت فرمانداران و کمیته‌های تخصصی است.