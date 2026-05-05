۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۴۲

ارزیابی مستمر و آسیب‌شناسی دقیق در دستور کار ستاد اربعین استان سمنان

سمنان- استاندار سمنان ضمن ضروری خواندن انسجام بین کمیته‌های ستاد اربعین استان، بر پرهیز جدی از موازی‌کاری تأکید کرد و گفت: ارزیابی مستمر، زمینه‌ساز ارتقای سطح خدمات به زائران حسینی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند بعدازظهر سه‌شنبه در جلسه ستاد اربعین حسینی استان سمنان با اشاره به جایگاه بین‌المللی این رویداد معنوی اظهار داشت: اربعین یک حرکت عظیم جهانی است و نقش استان‌ها در ارتقای کیفیت خدمات، بسیار تعیین‌کننده است.

وی با تأکید بر نقش مدیران کمیته‌ها در ایجاد پویایی افزود: مسئولان کمیته‌ها باید محور انگیزه، تحرک و هماهنگی باشند؛ چراکه بدون مدیریت فعال، انسجام لازم در اجرای برنامه‌ها شکل نخواهد گرفت.

استاندار سمنان انسجام میان کمیته‌ها را عامل حل بسیاری از چالش‌های اجرایی دانست و تصریح کرد: ارزیابی مستمر، آسیب‌شناسی دقیق و رفع مشکلات با رویکرد کارشناسی، لازمه ارتقای سطح خدمات در اربعین است.

کولیوند با تأکید بر پرهیز از موازی‌کاری خاطرنشان کرد: مدیریت موفق اربعین نیازمند برنامه‌ریزی منسجم، هماهنگی بین دستگاه‌ها و استفاده حداکثری از ظرفیت فرمانداران و کمیته‌های تخصصی است.

کد مطلب 6821199

