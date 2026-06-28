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۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۱۸

همه دستگاه‌های سمنان برای مراسم «تشییع شهید قائد امت» پای کار آمدند

همه دستگاه‌های سمنان برای مراسم «تشییع شهید قائد امت» پای کار آمدند

سمنان- استاندار سمنان با اشاره به جایگاه راهبردی سمنان در مسیر ارتباطی تهران، قم و مشهد، از آمادگی کامل استان برای میزبانی از شرکت کنندگان مراسم تشییع شهید قائد امت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند، استاندار سمنان، ظهر یکشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان سمنان به میزبانی استانداری، با اشاره به جایگاه راهبردی سمنان در مسیر ارتباطی تهران، قم و مشهد، از آمادگی کامل استان برای میزبانی از شرکت‌کنندگان مراسم تشییع شهید قائد امت خبر داد.

وی با تأکید بر حجم بالای تردد در این ایام، گفت: «هماهنگی‌های دقیق در حوزه‌های اسکان، تغذیه، خدمات بین راهی، حمل‌ونقل، بهداشت و درمان، امدادرسانی و مدیریت ترافیک انجام شده و تمامی دستگاه‌ها با بهره‌گیری از تجربیات گذشته، در آماده‌باش کامل هستند.

کولیوند با بیان اینکه مسئولیت هماهنگی اسکان به آموزش‌وپرورش واگذار شده است، افزود: این وظیفه صرفاً به مدارس محدود نمی‌شود؛ با همکاری اوقاف، مساجد، اماکن ورزشی، دستگاه‌های اجرایی و سایر ظرفیت‌ها، شبکهای منسجم برای اسکان شرکت‌کنندگان پیش‌بینی شده است، لذا تمامی فضاها باید از نظر امکانات اولیه، تجهیزات و شرایط رفاهی آماده باشند تا خدمات مطلوبی به مسافران ارائه شود.

استاندار سمنان بر ضرورت استفاده از همه ظرفیت‌های دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و خاطرنشان ساخت: امکانات دولتی، سالن‌های ورزشی، فرهنگ‌سراها، کتابخانه‌ها و سایر فضاهای عمومی باید با هماهنگی کامل در خدمت مردم قرار گیرند، لذا این همکاری می‌تواند به یک رویه ماندگار در استان تبدیل شود و برای افزایش نشاط اجتماعی، غنی‌سازی اوقات فراغت و بهبود خدمت‌رسانی نیز به‌کار گرفته شود.

کولیوند در ادامه با اشاره به گستردگی برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، افزود: علاوه بر آماده‌سازی مراکز اسکان، ده‌ها موکب در محورهای استان مستقر خواهند شد.

وی همچنین تصریح کرد: با تقسیم کار میان فرمانداران، ائمه جمعه، شهرداری‌ها، سپاه و سایر دستگاه‌ها، خدمات‌رسانی در سراسر مسیرها به‌صورت منسجم انجام می‌شود تا همه ظرفیت‌های استان در خدمت برگزاری هرچه باشکوهتر این رویداد ملی قرار گیرد.

کد مطلب 6873352

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