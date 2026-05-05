۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۱۱

مخبر: ترامپ به عنوان یک بازنده به پکن سفر خواهد کرد

 مشاور و دستیار مقام معظم رهبری گفت: ترامپ به عنوان یک بازنده به پکن سفر خواهد کرد و باید به جای ژست فاتحانه، از زاویه دید شرق به افول تمدن غرب بنگرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر مشاور و دستیار مقام معظم رهبری در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، در واکنش به تحولات اخیر منطقه و سفر پیش روی رییس جمهور آمریکا به چین، اظهار کرد: تنش‌زایی در تنگه هرمز و دومینوی شکست برابر ایران، به تنزل هژمون امریکا ختم شده [است].

وی با بیان آنکه محور شرق، به هویت تاریخی خود بازگشته و برای ترسیم ژئوپلتیک جدید منطقه برنامه دارد، تاکیدکرد: ترامپ به عنوان یک بازنده به پکن سفر خواهد کرد و باید به جای ژست فاتحانه، از زاویه دید شرق به افول تمدن غرب بنگرد.

کد مطلب 6821245
رامین عبداله شاهی

