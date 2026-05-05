عزیزی: هدف دشمن در حملات به ایران استقلال خواهی ما است

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در تماس تلفنی با خانم فاطو دیوپ سیسه، رییس کمیته امور خارجه و همگرایی سنگالی های خارج از کشور گفت: ایران و سنگال دو کشور دوست و مسلمان با ظرفیت بالای همکاری در همه زمینه‌هاست و اسلام عامل پیوند ماست.

وی با اشاره به اهمیت روابط ایران با سنگال ادامه داد: قاره آفریقا و به ویژه سنگال در سیاست خارجی ایران اولویت ویژه دارند، توسعه روابط با کشورهای اسلامی و آفریقایی از اصول ماست.

عزیزی با اشاره به مزایای دیپلماسی پارلمانی بین دوکشور، اظهار کرد: پارلمان‌ها می‌توانند نقش تسهیلگری قوی در روابط داشته باشند؛ از این رو هیئت ایرانی در نشست اتحادیه بین المجالس سنگال حضور یافت.

عزیزی با دعوت رسمی از رئیس کمیته امور خارجه و همگرایی سنگالی‌های خارج از کشور به ایران و حمله نظامی اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران گفت: آمریکا و رژیم صهیونی طی ۱۰ ماه گذشته دو بار به ایران حمله کردند.

وی افزود: هدف واقعی آنها نه برنامه هسته‌ای، بلکه استقلال خواهی ایران و مقابله با سلطه پذیری و طمع به منافع نفت و گاز ما بود. در این حملات مناطق مسکونی، آموزشی، بیمارستان‌ها و حتی مدرسه پر از دانش آموزان مورد حمله قرار گرفتند و مدرسه میناب با ۱۶۸ دانش آموز به شهادت رسیدند.

عزیزی با تشکر از مواضع کشور سنگال بیان کرد: از مواضع رئیس جمهور، دولت و مردم سنگال در محکومیت این تجاوز و ابراز همدردی صمیمانه تشکر می‌کنم؛ حمایت‌های شما فوق العاده بود.

این نماینده مجلس با اشاره به دفاع مشروع ایران در مقابل حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت: ایران طی چند قرن به هیچ کشوری حمله نکرده اما برای حفظ تمامیت ارضی و مردم خود شجاعانه دفاع می‌کند (همانند ۴۰ روز گذشته).

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با طرح درخواستی از همتای خود در پایان، گفت: شما چهره‌ای برجسته و تاثیرگذار در دولت و پارلمان سنگال هستید، امیدوارم با کمک شما صدای مردم ایران را به جهان برسانیم و تحرک بیشتری در همکاری‌های پارلمانی ایجاد کنیم.

عزیزی در ادامه با بیان اینکه حقوق بشر به ابزاری در خدمت آمریکا برای سلطه‌گری و استعمارگری تبدیل شده است، بیان کرد: اگر به حقوق بشر احترام می‌گذاشتند، دیگر انقدر آفریقا دچار ظلم ستم واقع نمی‌شد.

وی با بیان اینکه ما هیچ امیدی به حقوق بشر سازمان ملل نداریم، بیان کرد: اگر این سازمان‌ها خاصیتی داشت، شهادت ۱۶۸ کودک خردسال را محکوم می‌کرد، در عین حال از لطف ایشان سپاسگزارم. امیدوارم سلام بنده را به مردم سنگال و مجلس و کسانی که در این مدت با ایران اسلامی همدردی کردند برسانید برای مردم عزیز سنگال آرزوی توفیق و موفقیت دارم.

آمادگی داریم از طریق سازوکارهای حقوق بین‌المللی به کاهش تنش‌ها کمک کنیم

در ادامه فاطو دیوپ سیسه، رییس کمیته امور خارجه و همگرایی سنگالیهای خارج از کشور در ابتدای سخنان خود با سلام و عرض ادب و قدردانی از دعوت به عمل آمده، بر اهمیت روابط پارلمانی تأکید کرد و گفت: از این دعوت صمیمانه تشکر می‌کنم.

وی در ادامه با اشاره به شرایط اخیر، افزود: مجدداً ایام حزن و اندوه را تسلیت عرض می‌کنم؛ به‌ویژه در پی جنگ ناجوانمردانه و از دست دادن رهبر و دیگر شهدا.

این مقام پارلمانی با ابراز همدردی با خانواده شهدا تصریح کرد: ضمن قدردانی از مطالب مطرح‌شده، دو موضوع تقویت روابط اقتصادی و گردشگری و همچنین گسترش روابط پارلمانی را بسیار مهم می‌دانیم و در این زمینه آمادگی کامل خود را اعلام می‌داریم.

رییس کمیته امور خارجه و همگرایی سنگالیهای خارج از کشور همچنین با تشکر از دعوت رسمی صورت‌گرفته، خاطرنشان کرد: دعوت از رئیس مجلس سنگال و نایب‌رئیس آن برای سفر که پیش‌تر به تعویق افتاده بود، همچنان مورد توجه است و ما آمادگی داریم از این فرصت برای انجام این سفر استفاده کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از عزیزی و با تأکید بر جایگاه جمهوری اسلامی ایران گفت: ما به خوبی می‌دانیم که ایران کشوری قوی و مستقل است و از طرف مجلس سنگال بار دیگر مراتب تسلیت خود را ابراز می‌کنیم.

این مقام پارلمانی با بیان اینکه سنگال کشوری مبتنی بر گفت‌وگو است، افزود: ما به حقوق بین‌الملل احترام می‌گذاریم و معتقدیم حقوق بشر و قوانین بین‌المللی باید در اولویت قرار گیرد.

رییس کمیته امور خارجه و همگرایی سنگالیهای خارج از کشور ادامه داد: آمادگی داریم از طریق سازوکارهای حقوق بین‌المللی به کاهش تنش‌ها کمک کنیم و همواره به دنبال تحقق ثبات منطقه‌ای از مسیر گفت‌وگو هستیم.

وی در پایان با تأکید بر اهمیت رعایت حقوق بشر اظهار داشت: رعایت حقوق بشر امری بسیار مهم است و ما آمادگی داریم در صورت وجود هرگونه زمینه همکاری، در این حوزه مشارکت و همراهی داشته باشیم.