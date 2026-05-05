مخبر: ایران ابرقدرتی جدید است که در برابر آمریکا ایستاده

به گزارش خبرگزاری مهر، دستیار رهبر انقلاب اسلامی در پیامی تأکید کرد که ایران به عنوان یک ابرقدرت جدید در عرصه جهانی، در برابر ایالات متحده ایستاده است.
وی با اشاره به وضعیت تنگهٔ هرمز، اعلام کرد: "تنگهٔ هرمز بسته شده است و بهجز با ارادهٔ جمهوری اسلامی ایران باز نخواهد شد."
این مقام مسئول همچنین به ادعاهای دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، درباره ضرورت محدودشدن توان موشکی جمهوری اسلامی اشاره کرده و آنها را بیاساس خواند. وی تصریح کرد: "ترامپ حرفهای بیخود زیاد میزند."
دستیار رهبر انقلاب در پایان خاطرنشان کرد که امروز در برابر ابرقدرت آمریکاییها، ابرقدرت جدیدی شکل گرفته است که در جنگ با آنهاست و امیدوار است نتیجهٔ این ایستادگی به نفع مردم و مطابق میل و مذاق آنان خواهد بود.
