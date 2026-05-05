به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدرضا لاریجانی سهشنبه شب در مراسم اربعین پدر و برادرش در مسجد ۱۴ معصوم آمل، سخنانی را درباره جایگاه پدر و برادرش بیان کرد. او تأکید کرد که پدرش، شهید لاریجانی، تجلی عینی و عملی مکتب فکری شهید مرتضی مطهری بوده است.
وی با اشاره به عمق علاقه پدرش به شهید مطهری، گفت که ایشان کاملاً در اندیشههای آن عالم وارسته ذوب شده بودند. این همفکری و پیروی عملی، ویژگی بارز شخصیت سیاسی و اخلاقی شهید لاریجانی را شکل داده بود.
حجتالاسلام لاریجانی در ادامه به غمهای اخیر ملت ایران اشاره کرد و گفت که امروز ملت ما در سوگ رهبر انقلاب، فرماندهان، دانشمندان و کودکان معصوم میناب و مردم بیگناه آمل است. او این فقدانها را ضایعهای بزرگ برای جامعه دانست که دلها را به درد آورده است.
وی همچنین از ویژگیهای منحصربهفرد پدرش در محیط خانوادگی و اجتماعی سخن گفت و افزود که شهید لاریجانی تنها یک پدر نبود، بلکه شخصیتی جذاب و محبوب برای همه بود و اعضای خانواده و اطرافیان او همواره احساس میکردند با یک انسان استثنایی روبرو هستند.
