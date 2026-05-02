به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در آیین رونمایی از ترجمه عربی مجموعه چهلچراغ حکمت که در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد گفت: از پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ممنونیم که چهل مدخل از آثار شهید مطهری را تدوین و تنظیم کرد؛ مداخلی که مورد نیاز جامعه جوان بود و برخی از آنها مفاهیم بنیادین و برخی دیگر مفاهیم اجتماعی را پوشش میداد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به ترجمه این آثار به زبان عربی افزود: در این مقطع، نیاز جهان عرب احساس میشد که این اثر به زبان عربی ترجمه شود و امیدواریم توزیع مناسبی داشته باشد. همین ترجمههای پراکنده و محدود از آثار شهید مطهری نیز تاکنون اثرات زیادی داشته و بسیاری از متفکران در کشورهای عربی و آفریقایی آنها را مطالعه کردهاند. امروز هم در محافل علمی و دانشگاهی، این آثار میتواند مورد توجه قرار گیرد و راهگشای بسیاری از پرسشهای فکری باشد.
خسروپناه با طرح این پرسش که آیا اندیشههای شهید مطهری هنوز کارساز است و توان حل مسائل امروزی را دارد یا خیر، گفت: سوالات زیادی درباره شهید مطهری وجود دارد؛ از جمله اینکه اگر ایشان امروز بود چه میکرد؟ پاسخ این است که میتوان همچون شهید مطهری در حال حاضر و اعصار دیگر داشت، به شرط آنکه مولفههای شخصیتی و علمی ایشان را احصا کنیم و به بستهای جامع برسیم. تحقق این بسته در افراد دیگر میتواند کارکرد شهید مطهری را تشریح و بازتولید کند.
مطهری شدن؛ پیوند مسائل انتزاعی با انضمامی
وی با تبیین یکی از مهمترین ویژگیهای شهید مطهری تصریح کرد: یکی از کارکردهای مهم مطهری این است که به طلبهها و دانشجویان میآموزد که به خواندن فلسفه، کلام یا گرایش فقهی بهصورت جداگانه بسنده نکنند. مطهری هم کلام، هم فلسفه و هم فقه را فراگرفت و وقتی میخواست آزادی مبتنی بر انسانشناسی را مطرح کند، این انسانشناسی را مبتنی بر هستیشناسی قرار میداد. بنابراین مسائل بهصورت حلقهوار از مباحث بنیادین تا مسائل انضمامی پیش میرفت.
خسروپناه افزود: شهید لاریجانی نیز همینگونه بود. مطهری شدن یعنی پیوند زدن حل مسائل انضمامی از طریق مسائل انتزاعی و نیمهانتزاعی؛ او فقط به مباحث نظری و انتزاعی نمیپرداخت، بلکه همواره دغدغه حل مسائل واقعی جامعه را داشت. در بسیاری از مباحث، امام راحل نیز از مکتب فکری شهید مطهری بهره میبرد.
نقش همسر شهید مطهری؛ حلقهای مغفول در منظومه مطهریشناسی
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به ویژگیهای کمتر گفتهشده شهید مطهری گفت: یکی از ویژگیهای مطهری شدن که کمتر به آن پرداخته شده، نقش همسر وفادار و همراه ایشان است. کمتر از این بانوی بزرگوار سخن گفته شده است، در حالی که برای اینکه مطهری، مطهری شود، ایثارها و فداکاریهای بسیاری صورت گرفت که سهم همسر ایشان در این مسیر بسیار برجسته است.
خسروپناه در پایان بر ضرورت پژوهش نظاممند در زمینه عوامل شکلدهنده شخصیت علمی و عملی شهید مطهری تأکید کرد و گفت: اگر مولفههایی که در ساختار شخصیتی شهید مطهری دخیل بودهاند؛ از شاگردانش، از همسرش، از اساتیدش و از محیط فرهنگیاش را شناسایی کنیم، میتوانیم امید داشته باشیم که در آینده نیز مطهریهایی پرورش دهیم که توانایی پاسخگویی به نیازهای فکری و فرهنگی نسل جدید را داشته باشند.
