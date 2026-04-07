به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمدرضا لاریجانی عصر سه شنبه در دیدار جمعی از اعضای فعال و شورای سیاستگذاری هیئت خادمالرضا علیهالسلام قم با اشاره به ابعاد مختلف شخصیت شهید لاریجانی، اظهار کرد: یکی از برجستهترین ویژگیهای پدر، التزام جدی به عبادات و برنامههای مستمر معنوی بود، بهگونهای که تهجد شبانه، روزهداری در ماههای رجب، شعبان و رمضان و انس دائمی با قرآن، هیچگاه حتی در دشوارترین شرایط کاری و مسئولیتی از زندگی ایشان حذف نمیشد.
وی افزود: شهید لاریجانی علاقه ویژهای به زیارت اماکن مقدس داشت و این دلبستگی معنوی در سلوک فردی و اجتماعی ایشان کاملاً نمایان بود و سفرهای مکرر به مشهد مقدس و حضور در پیادهروی اربعین، بخشی از این پیوند عمیق با فضای زیارت و معنویت بود که در شکلگیری شخصیت ممتاز ایشان نقشی تعیینکننده داشت.
فرزند شهید لاریجانی با اشاره به ویژگیهای اخلاقی و سیاسی پدر، تصریح کرد: شهید لاریجانی در برابر جفاها و ناملایمات، صبری مثالزدنی داشت و هیچگاه رضایت نمیداد که برای احقاق حق شخصی، کوچکترین آسیبی به نظام اسلامی وارد شود و همواره به خانواده توصیه میکردند که در برابر بیمهریها موضعگیری نکنیم، هرچند خود برای اصلاح ساختارها و رفع اشکالات نهادها، تذکرات لازم را با دلسوزی مطرح میکردند.
وی گفت: علاقه و اعتماد ویژه رهبر معظم انقلاب به شهید لاریجانی نیز جلوهای از جایگاه ممتاز ایشان بود و پس از جنگ ۱۲ روزه، مسئولیت خطیر شورای امنیت ملی به وی سپرده شد.
وی افزود: شهید لاریجانی در مقطع حساس انتخاب رهبر انقلاب اسلامی نیز نقشی مهم و اثرگذار ایفا کرده بود و همین مسئله یکی از ریشههای کینهورزی دشمنان نسبت به ایشان به شمار میرفت.
فرزند شهید لاریجانی با اشاره به ماههای منتهی به شهادت پدر و برادرش، گفت: در ۹ ماه اخیر، برادرم شهید دکتر مرتضی لاریجانی به صورت مستمر در کنار پدر حضور داشت و با وجود تهدیدهای جدی، حاضر به ترک این همراهی نشد و پدر بارها از او خواسته بودند که دستکم شبها در کنار ایشان نماند، اما او با اصرار بر انجام وظیفه، این درخواست را نپذیرفت.
وی گفت: سه روز پیش از شهادت، پدر با قاطعیت از فرزندش خواسته بود دیگر او را همراهی نکند، زیرا خطر ترور را بسیار جدی میدانست، اما حضور مرتضی در محل اصابت، حضوری کاملاً آگاهانه و از سر مسئولیت بود.
حجتالاسلام لاریجانی ادامه داد: برادرم که فارغالتحصیل دکترای مکانیک از دانشگاه شریف در سال ۱۳۹۹ بود، در این مدت از فعالیت حرفهای خود در یک شرکت دانشبنیان موفق فاصله گرفت و تمام توان خود را برای همراهی پدر و خدمت به کشور به کار بست.
لاریجانی گفت: شهادت پدر برای خانواده تا حد زیادی قابل پیشبینی بود، اما شهادت برادر برای ما غیرمنتظره و سنگین بود و امیدواریم این دو شهید والامقام در روز قیامت شفیع ما باشند.
شهید لاریجانی عمر خویش را در مسیر عزت ایران اسلامی گذاشت
حمید ناطقی مسئول هیئت خادم الرضا علیهالسلام قم نیز در این دیدار اظهار کرد: امروز جمعی از اعضای فعال و شورای سیاستگذاری هیئت خادمالرضا علیهالسلام قم در فضایی آکنده از اندوه و افتخار در بیت شهید دکتر علی لاریجانی گرد هم آمدهایم تا از مردی سخن بگوییم که عمر خویش را در مسیر عزت ایران اسلامی، صیانت از امنیت ملی، پاسداری از آرمانهای انقلاب و خدمت صادقانه به مردم سپری کرد.
وی افزود: شهید دکتر علی لاریجانی، چهره ماندگار و اثرگذار تاریخ سیاسی معاصر ایران بود که نام او با حکمت، استقامت و مسئولیتپذیری گره خورده است.
مسئول هیئت خادمالرضا علیهالسلام قم بیان کرد: او از جمله شخصیتهایی بود که در هر جایگاه و مسئولیتی، از رسانه ملی تا عالیترین سطوح سیاستگذاری، قانونگذاری و امنیت ملی، همواره صدای منطق، زبان تدبیر و نماد پایداری بر اصول بود.
ناطقی ادامه داد: در روزگاری که طوفان حوادث، ارادهها را میآزماید، او از استوانههایی بود که قامتش در برابر تندبادها خم نشد و ایمانش در مسیر خدمت به ملت و نظام اسلامی متزلزل شد.
وی تصریح کرد: شهید دکتر لاریجانی تنها یک سیاستمدار نبود، او معمار فهم راهبردی، مرد میدانهای دشوار تصمیم و امین نظام مقدس جمهوری اسلامی و رهبر شهید در بزنگاههای حساس تاریخ بود.
ناطقی همچنین اظهار کرد: آنچه بر عظمت این مرد الهی میافزود، پیوند عمیق او با فرهنگ اهلبیت(ع) و ارادت خالصانهاش به ساحت سیدالشهدا(ع) بود.
وی افزود: برای مردم شریف قم و خادمان دستگاه حسینی، نام ایشان یادآور چهرهای متواضع، صمیمی و وفادار به مجالس اهلبیت(ع) است.
مسئول هیئت خادمالرضا علیهالسلام قم ادامه داد: مردی که با وجود مسئولیتهای سنگین ملی، هرگاه احساس تکلیف میکرد، در جمع عزاداران حسینی حاضر میشد و با قلبی خاشع در کنار محبان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) میایستاد و به عزاداری میپرداخت.
وی خاطرنشان کرد: حضور مکرر ایشان در هیئت خادمالرضا علیهالسلام قم، نه یک حضور تشریفاتی، بلکه نشانهای از پیوند ریشهدار او با فرهنگ و مکتب حسینی بود.
ناطقی گفت: ایشان در دیدارهای مختلف با فعالان هیئت خادمالرضا علیهالسلام با دقت، حوصله و بزرگواری، گزارش فعالیتهای فرهنگی، مذهبی و اجتماعی این هیئت را میشنید، راهنمایی میکرد و با کلام نافذ و نگاه پدرانهاش، روحیهای مضاعف در دل خدمتگزاران این هیئت ایجاد میکرد.
وی تأکید کرد: امروز اگرچه جسم این خدمتگزار صادق در میان ما نیست، اما مکتب فکری، منش مدیریتی، نجابت سیاسی و یادگارهای ماندگار او در حافظه ملت ایران زنده و جاری خواهد ماند.
ناطقی در پایان گفت: بیتردید شهادت ایشان و فرزند گرانقدرشان، ضایعهای سنگین برای نظام جمهوری اسلامی، مردم شریف ایران، حوزه سیاست و امنیت ملی و نیز جامعه مؤمن و ولایی قم است، اما چه سعادتی بالاتر از آنکه انسان، پس از سالها مجاهدت خالصانه، نامش در زمره شهیدان این سرزمین ثبت گردد.
نظر شما