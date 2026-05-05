  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱:۰۷

کشف ۴ دستگاه موتورسیکلت قاچاق در بویراحمد 

یاسوج-فرمانده انتظامی بویراحمد از کشف ۴ دستگاه موتورسیکلت سنگین قاچاق در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بهمن گرجیان اظهار کرد: در روزهای آخر هر هفته، برخی جوانان با موتورسیکلت های سنگین در سطح مرکز استان تردد کرده و با حرکات غیرمتعارف اقدام به ایجاد آلودگی صوتی می کردند.

وی افزود: در همین رابطه، برخورد با این افراد با رعایت ضوابط و چهارچوب مقررات در دستور کار مأموران یگان امداد شهرستان بویراحمد قرار گرفت و مأموران انتظامی موفق به توقیف ۴دستگاه موتورسیکلت سنگین قاچاق شدند.

فرمانده انتظامی بویراحمد اضافه کرد: کارشناسان ارزش موتورسیکلت های کشف شده را بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال را برآورد کرده اند.

کد مطلب 6821427

