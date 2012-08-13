کشف 10 فقره سرقت داخل خودرو و توقیف 56 موتورسیکلت متخلف در بویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی کاشانی افزود: پس از وقوع چند مورد سرقت داخل خودرو در شهر یاسوج، شناسایی و دستگیری سارقان در دستور کار ماموران انتظامی شهرستان بویراحمد قرار گرفت.

وی بیان کرد: ماموران کلانتری 12 یاسوج با انجام کار اطلاعاتی و پلیسی، دو سارق حرفه ای را شناسایی و آنها را در یک عملیات غافلگیرانه در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بویراحمد اظهار داشت: در تحقیقات انجام شده از متهمان، 10 فقره سرقت داخل خودرو در سطح شهر یاسوج شناسایی و کشف شد.

کاشانی بیان داشت: با تلاش ماموران، همدست سارق و یک نفر مالخر نیز دستگیر شدند و مقداری اموال مسروقه از آنان کشف و ضبط شد.

وی بی احتیاطی مالباختگان را زمینه ساز این سرقت ها دانست و گفت: توجه به هشدارهای پلیسی تا حد زیادی فرصت ارتکاب جرم را از بین می برد.

کاشانی در راستای پیشگیری از سرقت داخل خودرو به شهروندان توصیه کرد: به هنگام ترک خودرو اقدامات بازدارنده ای ازجمله نگذاشتن اشیاء قیمتی، اسناد و مدارک مهم در داخل خودرو، بالا بردن شیشه اتومبیل و بستن درب ها، توقف در پارکینگ های عمومی، تجهیز خودرو به امکانات ایمنی و خودداری از پارک کردن اتومبیل در نقاط خلوت و تاریک را رعایت کنند.

توقیف 56 دستگاه موتورسیکلت در بویراحمد

فرمانده انتظامی شهرستان بویراحمد همچنین اظهار داشت: تعداد 56 دستگاه موتورسیکلت متخلف در این شهرستان توقیف شدند.

کاشانی گفت: این اقدام با هدف آرامش شهروندان در ماه مبارک رمضان و پیشگیری از حوادث و تلفات انسانی ناشی از واژگونی یا برخورد موتورسیکلت با اجسام ثابت و متحرک، انجام شده است.

وی افزود: اکثر راکبان این موتورسیکلتها فاقد کلاه ایمنی بودند و با ایجاد صدای ناهنجار برای شهروندان مزاحمت ایجاد می کردند، توقیف و روانه پارکینگ شدند.