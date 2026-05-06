شهید لاریجانی شخصیتی برجسته و دوراندیش بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدحسین حسینیقمی سهشنبه شب در مراسم اربعین شهادت دکتر علی لاریجانی و فرزندش در مسجد ۱۴ معصوم آمل اظهار کرد: بر اساس سنتهای الهی، خداوند به ستمگران مهلت میدهد و نصرت خود را پس از آزمون مظلومان نازل میکند.
وی افزود: یکی از سنتهای قطعی الهی این است که پیروزی نهایی در دل سختیها و فتنهها شکل میگیرد و مظلومان پس از آزمونهای دشوار، مشمول یاری الهی میشوند.
این کارشناس مسائل دینی با اشاره به واقعه عاشورا تصریح کرد: با وجود همه سختیها و مصائب، پیام قیام امام حسین(ع) بهواسطه شهادت به جهانیان منتقل شد و این امر نشاندهنده نصرت الهی در بطن حوادث است.
حجتالاسلام حسینیقمی ادامه داد: آنچه امروز در صحنههای مختلف مشاهده میشود، نشانهای از همین سنت الهی است و ملت ایران تا این مرحله از مسیر، از نصرت و عنایت الهی برخوردار بوده است.
وی با اشاره به حضور گسترده مردم در ماههای اخیر خاطرنشان کرد: حضور شبانهروزی اقشار مختلف مردم در صحنه، از جوانان تا سالمندان، نشاندهنده روحیه ایستادگی و ایمان عمیق آنان است که جز با نصرت الهی قابل تبیین نیست.
حسینیقمی تصریح کرد: استمرار این حضور و پویایی اجتماعی، بیانگر پیوند عمیق مردم با ارزشها و آرمانهای دینی و ملی است.
وی با بیان اینکه فرهنگ ایثار و شهادت در میان مردم ایران ریشهدار است، گفت: شهدا با نثار جان خود در راه خدا، الگویی ماندگار از ایمان و ایستادگی ارائه دادهاند.
این کارشناس مسائل دینی همچنین با اشاره به ویژگیهای شخصیتی شهید دکتر علی لاریجانی افزود: وی شخصیتی برجسته، دوراندیش و دارای تجربیات متنوع در عرصههای مختلف بود که نقش مؤثری در ساختارهای گوناگون کشور ایفا کرد.
حسینیقمی بیان کرد: چنین چهرههایی با سالها خدمت و مجاهدت، به سرمایههای ارزشمند ملی تبدیل میشوند و فقدان آنان ضایعهای قابل توجه است.
وی در پایان با تأکید بر قدردانی از حضور و همراهی مردم گفت: ایستادگی و آگاهی ملت ایران در مقاطع مختلف، پدیدهای کمنظیر در تاریخ است و باید این سرمایه اجتماعی را پاس داشت.
نظر شما