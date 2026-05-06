۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۷:۰۹

شهید لاریجانی شخصیتی برجسته و دوراندیش بود

آمل - یک کارشناس مسائل دینی گفت: شهید لاریجانی شخصیتی برجسته، دوراندیش و دارای تجربیات متنوع در عرصه‌های مختلف بود که نقش مؤثری در ساختارهای گوناگون کشور ایفا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدحسین حسینی‌قمی سه‌شنبه شب در مراسم اربعین شهادت دکتر علی لاریجانی و فرزندش در مسجد ۱۴ معصوم آمل اظهار کرد: بر اساس سنت‌های الهی، خداوند به ستمگران مهلت می‌دهد و نصرت خود را پس از آزمون مظلومان نازل می‌کند.

وی افزود: یکی از سنت‌های قطعی الهی این است که پیروزی نهایی در دل سختی‌ها و فتنه‌ها شکل می‌گیرد و مظلومان پس از آزمون‌های دشوار، مشمول یاری الهی می‌شوند.

این کارشناس مسائل دینی با اشاره به واقعه عاشورا تصریح کرد: با وجود همه سختی‌ها و مصائب، پیام قیام امام حسین(ع) به‌واسطه شهادت به جهانیان منتقل شد و این امر نشان‌دهنده نصرت الهی در بطن حوادث است.

حجت‌الاسلام حسینی‌قمی ادامه داد: آنچه امروز در صحنه‌های مختلف مشاهده می‌شود، نشانه‌ای از همین سنت الهی است و ملت ایران تا این مرحله از مسیر، از نصرت و عنایت الهی برخوردار بوده است.

وی با اشاره به حضور گسترده مردم در ماه‌های اخیر خاطرنشان کرد: حضور شبانه‌روزی اقشار مختلف مردم در صحنه، از جوانان تا سالمندان، نشان‌دهنده روحیه ایستادگی و ایمان عمیق آنان است که جز با نصرت الهی قابل تبیین نیست.

حسینی‌قمی تصریح کرد: استمرار این حضور و پویایی اجتماعی، بیانگر پیوند عمیق مردم با ارزش‌ها و آرمان‌های دینی و ملی است.

وی با بیان اینکه فرهنگ ایثار و شهادت در میان مردم ایران ریشه‌دار است، گفت: شهدا با نثار جان خود در راه خدا، الگویی ماندگار از ایمان و ایستادگی ارائه داده‌اند.

این کارشناس مسائل دینی همچنین با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی شهید دکتر علی لاریجانی افزود: وی شخصیتی برجسته، دوراندیش و دارای تجربیات متنوع در عرصه‌های مختلف بود که نقش مؤثری در ساختارهای گوناگون کشور ایفا کرد.

حسینی‌قمی بیان کرد: چنین چهره‌هایی با سال‌ها خدمت و مجاهدت، به سرمایه‌های ارزشمند ملی تبدیل می‌شوند و فقدان آنان ضایعه‌ای قابل توجه است.

وی در پایان با تأکید بر قدردانی از حضور و همراهی مردم گفت: ایستادگی و آگاهی ملت ایران در مقاطع مختلف، پدیده‌ای کم‌نظیر در تاریخ است و باید این سرمایه اجتماعی را پاس داشت.

