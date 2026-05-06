۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۷:۵۸

هاآرتص: آمار نظامیان اسرائیلی که مشکلات روانی دارند سانسور می‌شود

یک روزنامه عبری زبان به سانسور آمار نظامیان صهیونیستی که با مشکلات روانی شدید دست و پنجه نرم می کنند اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، روزنامه عبری زبان هاآرتص گزارش داد، ارتش رژیم صهیونیستی بر خلاف قانون آمار نظامیانی را که به دلیل شرایط بغرنج روانی به خانه هایشان فرستاده شده اند اعلام نمی کند.

در این گزارش آمده است، در سال نخست جنگ ۷ هزار و ۲۴۱ سرباز و افسر به دلیل شرایط وخیم روانی کنار گذاشته شده اند.

روزنامه عبری زبان هاآرتص پیشتر نیز گزارش داده بود افزایش خودکشی در میان نظامیان صهیونیست طی ماه اخیر نگران‌کننده شده است.

رسانه های صهیونیستی نیز گزارش دادند، دست کم هشت نظامی به همراه سه نیروی ذخیره طی ماه جاری دست به خودکشی زده اند.

لازم به ذکر است که در سایه تداوم جنگ افروزی های رژیم صهیونیستی در منطقه به ویژه غزه، لبنان و ایران و فرسایشی شدن این روند، نظامیان صهیونیست به شدت دچار فرسودگی و تضعیف روحیه شده و در نهایت دست به خودکشی می زنند.

