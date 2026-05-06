۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۱۸

افزایش آمار صهیونیست‌های زخمی شده به بیش از ۸۶۰۰ تن

با وجود سانسور شدید در اراضی اشغالی، وزارت بهداشت رژیم صهیونیستی از افزایش آمار صهیونیست های زخمی شده در جریان جنگ افروزی های اخیر تل آویو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت بهداشت رژیم صهیونیستی اعلام کرد که روز گذشته ۱۳ زخمی دیگر به بیمارستان های این رژیم منتقل شده اند و بدین ترتیب تعداد صهیونیست های زخمی شده از ابتدای عملیات متجاوزانه تل آویو در ۲۸ فوریه تاکنون به ۸ هزار و ۶۰۴ تن رسیده است.

بر اساس این گزارش، تعداد صهیونیست های زخمی شده در جبهه شمالی و درگیری با حزب الله لبنان بعد از آتش بس با ایران به ۷۰۳ تن افزایش پیدا کرده است.

این آمار در حالی منتشر می شود که تل آویو مانع انتشار آمار رسمی صهیونیست های به هلاکت رسیده در جنگ با ایران و عملیات های موفقیت آمیز کشورمان می شود.

