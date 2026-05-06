تحرکات جدید ارتش رژیم اسرائیل در قنیطره؛ خسارات به کشاورزان سوری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم منابع محلی در استان قنیطره به روسیا الیوم اعلام کردند که ارتش صهیونیستی عملیات حفاری و ایجاد استحکامات جدید را در امتداد خط آتش‌بس موسوم به «صوفا ۵۳» در حومه این منطقه آغاز کرده است.

گزارش‌ها همچنین حاکی است که ارتش اسرائیل در حال احداث جاده‌ای به عرض حدود ۸ متر در امتداد خط جداکننده با بلندی‌های جولان است که با خاکریز هایی به ارتفاع حدود ۵ متر تقویت شده است.

منابع محلی تأکید کردند که این تحرکات به کاهش اراضی کشاورزی منجر شده و در نتیجه، خسارات قابل توجهی به کشاورزان و دامداران وارد کرده است. به گفته آن‌ها، از بین رفتن مراتع و محصولات کشاورزی، معیشت ساکنان این منطقه را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است.