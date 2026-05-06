تجهیز استان ایلام به مرکز جراحی قلب خواسته مردم است

عباس قیصوری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تشریح پایداری خدمات سلامت استان در بحران‌های اخیر، مطالبات کلیدی مردم و کادر درمان استان را برای تحولی جدید در زیرساخت‌های پزشکی منطقه روی میز وزارتخانه قرار دارد.

وی بیان کرد: با هدف پیگیری مطالبات بر زمین مانده حوزه سلامت رایزنی های بسیار خوبی به وزارت بهداشت صورت گرفته است.

وی ادامه داد: کادر سلامت استان با ایثاری مثال‌زدنی، اجازه ندادند حتی در بحرانی‌ترین لحظات، وقفه‌ای در ارائه خدمات درمانی به مردم شریف ایلام ایجاد شود.

وی در ادامه با نگاهی تحولی به زیرساخت‌های درمانی استان، موضوع تجهیز بخش جراحی قلب بیمارستان شهید مصطفی خمینی (ره) را به عنوان یک اولویت حیاتی مطرح کرد و گفت: شایسته نیست مردم ایلام برای انجام جراحی‌های تخصصی قلب، رنج سفر به استان‌های دیگر را به جان بخرند. ما با تمام توان به دنبال جذب تجهیزات پیشرفته و تکمیل این بخش هستیم تا ایلام را به قطب خدمات تخصصی قلب در غرب کشور تبدیل کنیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام در بخش دیگری از اظهارات خود، با صراحت به موضوع معیشت کارکنان پرداخت و تصریح کرد: انگیزه کادر درمان، موتور محرک کیفیت سلامت در استان است.

وی ادامه داد: با توجه به فشارهای اقتصادی، افزایش حقوق و مزایای رفاهی همکاران ما نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت است.

وی اظهار داشت: از وزارت بهداشت و دولت انتظار داریم مطالبات معیشتی کادر سلامت را به طور ویژه در دستور کار قرار دهند تا نخبگان حوزه درمان با آرامش خاطر به خدمت‌رسانی ادامه دهند

قیصوری تأکید کرد:مجموعه دانشگاه علوم پزشکی ایلام تا حصول نتیجه قطعی در زمینه مطالبات پرسنلی و ارتقای تجهیزات تخصصی، پیگیری‌های خود را در سطح کلان ادامه خواهد داد.