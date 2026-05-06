به گزارش خبرگزاری مهر، پویا طالبنیا در جریان بازدید از منطقه گردشگری سراب قروه اظهار کرد: ساماندهی این مجموعه بهعنوان یکی از مهمترین پروژههای گردشگری شهرستان در دستور کار قرار دارد.
وی با تأکید بر ضرورت ایجاد مدیریت منسجم در این محدوده افزود: تمامی اقدامات مرتبط با توسعه این منطقه باید در قالب یک طرح یکپارچه و با محوریت گردشگری اجرایی شود تا از پراکندگی فعالیتها جلوگیری شود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کردستان ادامه داد: برای توسعه زیرساختهای این منطقه، علاوه بر اعتبارات شهرستانی، استانی و ملی، از ظرفیت سرمایهگذاران بخش خصوصی نیز استفاده خواهد شد.
طالبنیا خاطرنشان کرد: ایجاد امکانات مناسب خدماتی، رفاهی و گردشگری در سراب کوثر قروه، نقش مؤثری در جذب گردشگران و ارتقای سطح خدماترسانی خواهد داشت.
وی در پایان با اشاره به آثار مثبت اجرای این طرح گفت: احیای این منطقه گردشگری میتواند علاوه بر رونقبخشی به صنعت گردشگری، زمینهساز توسعه اقتصادی و آبادانی شهرستان قروه باشد.
