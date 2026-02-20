به گزارش خبرنگار مهر، پویا طالبنیا صبح جمعه در سفر به شهرستان قروه و در دیدار با معتمدان و هیئتامنای امامزاده روستای باباگرگر، اظهار کرد: ایجاد دهکده گردشگری در این روستا به عنوان یکی از برنامههای مهم ادارهکل میراثفرهنگی استان در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: در حال حاضر مطالعات جامع در سه حوزه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در این منطقه در حال انجام است و بر اساس نتایج این مطالعات، تسهیلات ویژهای به ساکنان منطقه ارائه خواهد شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کردستان ادامه داد: این تسهیلات با هدف حمایت از طرحهای محلی و فراهمسازی زمینه فعالیت قانونی برای علاقهمندان به سرمایهگذاری در حوزه گردشگری اختصاص مییابد.
طالبنیا با اشاره به ظرفیتهای متنوع روستای باباگرگر بیان کرد: این روستا به طور همزمان از جاذبههای گردشگری مذهبی، طبیعی و تاریخی برخوردار است و همین ویژگیها آن را به یکی از مناطق مستعد برای توسعه گردشگری تبدیل کرده است.
وی اضافه کرد: معماری اصیل و بافت تاریخی ارزشمند این روستا، فرصت مناسبی برای احیا و تبدیل آن به یک دهکده گردشگری فراهم کرده و میتواند در معرفی فرهنگ بومی منطقه نقش مهمی ایفا کند.
مدیرکل میراثفرهنگی کردستان با بیان اینکه توسعه این روستا در قالب دهکده گردشگری دنبال میشود، گفت: اجرای این طرح علاوه بر معرفی جاذبههای فرهنگی و طبیعی، زمینه ایجاد اشتغال پایدار برای ساکنان منطقه را نیز فراهم خواهد کرد.
طالبنیا تأکید کرد: یکی از اهداف مهم اجرای این طرح، تقویت کسبوکارهای محلی و ایجاد فرصتهای جدید اقتصادی برای مردم منطقه است.
وی افزود: تلاش میشود با فراهم کردن شرایط مناسب، زمینه مشارکت فعال جوامع محلی در توسعه گردشگری بیش از پیش فراهم شود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کردستان همچنین از تأمین بخشی از زیرساختهای مورد نیاز این طرح از محل اعتبارات ملی خبر داد و گفت: اجرای زیرساختها با استفاده از این اعتبارات، روند توسعه دهکده گردشگری باباگرگر را تسریع خواهد کرد.
طالبنیا ادامه داد: ایجاد زیرساختهای لازم نقش مهمی در جذب گردشگران و توسعه پایدار این منطقه خواهد داشت.
وی با تأکید بر اهمیت همکاری دستگاههای اجرایی و مردم منطقه اظهار کرد: تحقق اهداف این طرح نیازمند تعامل و همکاری همهجانبه میان مسئولان و ساکنان محلی است.
مدیرکل میراثفرهنگی کردستان گفت: ایجاد دهکده گردشگری باباگرگر میتواند نقش مؤثری در معرفی ظرفیتهای فرهنگی، تاریخی و طبیعی شهرستان قروه ایفا کند.
طالبنیا افزود: توسعه گردشگری در این منطقه علاوه بر رونق اقتصادی، به حفظ و احیای میراث فرهنگی نیز کمک خواهد کرد.
وی بر ضرورت نظارت و پایش مستمر طرحهای گردشگری تأکید کرد و گفت: آموزش متقاضیان و فعالان این حوزه برای رعایت استانداردهای زیستمحیطی و فرهنگی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کردستان ابراز امیدواری کرد: با اجرای این طرح، روستای باباگرگر به یکی از مقاصد مهم گردشگری استان تبدیل شود.
وی همچنین خاطرنشان کرد: هدف نهایی، تبدیل این منطقه به الگویی موفق در توسعه متوازن گردشگری در سطح استان است.
گفتنی است؛ سفر مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کردستان به شهرستان قروه با هدف بررسی ظرفیتها، هماهنگیهای لازم و تعریف پروژههای جدید بر اساس اعتبارات ملی انجام شد.
