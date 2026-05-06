  1. جامعه
  2. انتظامی
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۳۱

شمش‌های طلا و نقره قاچاق لو رفت

شمش‌های طلا و نقره قاچاق لو رفت

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا گفت: از دو مغازه در تهران ۶۵۳ عدد شمش یک کیلویی نقره قاچاق، ۸۵ کیلوگرم نقره آب شده و دو عدد شمش یک کیلویی طلای قاچاق کشف شده است.

به گزراش خبرگزاری مهر، سردار حسین رحیمی، با اشاره به اینکه با بهره گیری از ظرفیت عظیم هموطنان گرامی همواره کارهای بزرگی را رقم زده ایم، اظهار داشت: در ایام جنگ تحمیلی سوم، اخبار و اطلاعات دریافت شده از هموطنان از طریق پیام رسان های داخلی در بسترهای سروش، ایتا، بله police۳۰۱۱۰@ ما را در انجام بهتر ماموریت های پلیس در ضربه زدن به مجرمان و مفسدان اقتصادی یاری کرد.

وی بیان کرد: با تلاش کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی و بهره گیری از اخبار و اطلاعات مردم تعداد ۵۳۲ راس دام سبک و سنگین و بیش از ۳۲۰۰ تن انواع نهاده دامی قاچاق در ۲۴ ساعت گذشته در استان های خراسان رضوی و کردستان کشف شد.

رحیمی با تاکید بر اینکه با مصادیق جرایم و مفاسد اقتصادی مقابله جدی می کنیم، بیان کرد: کارآگاهان عملیات ویژه از دو باب مغازه در تهران ۶۵۳ عدد شمش یک کیلویی نقره قاچاق ،۸۵ کیلوگرم نقره آب شده و دو عدد شمش یک کیلویی طلای قاچاق و تعداد ۱۸۴۲۵ انواع دلار قاچاق به ارزش بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان را کشف کردند.

کد مطلب 6821613

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها