به گزراش خبرگزاری مهر، سردار حسین رحیمی، با اشاره به اینکه با بهره گیری از ظرفیت عظیم هموطنان گرامی همواره کارهای بزرگی را رقم زده ایم، اظهار داشت: در ایام جنگ تحمیلی سوم، اخبار و اطلاعات دریافت شده از هموطنان از طریق پیام رسان های داخلی در بسترهای سروش، ایتا، بله police۳۰۱۱۰@ ما را در انجام بهتر ماموریت های پلیس در ضربه زدن به مجرمان و مفسدان اقتصادی یاری کرد.

وی بیان کرد: با تلاش کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی و بهره گیری از اخبار و اطلاعات مردم تعداد ۵۳۲ راس دام سبک و سنگین و بیش از ۳۲۰۰ تن انواع نهاده دامی قاچاق در ۲۴ ساعت گذشته در استان های خراسان رضوی و کردستان کشف شد.

رحیمی با تاکید بر اینکه با مصادیق جرایم و مفاسد اقتصادی مقابله جدی می کنیم، بیان کرد: کارآگاهان عملیات ویژه از دو باب مغازه در تهران ۶۵۳ عدد شمش یک کیلویی نقره قاچاق ،۸۵ کیلوگرم نقره آب شده و دو عدد شمش یک کیلویی طلای قاچاق و تعداد ۱۸۴۲۵ انواع دلار قاچاق به ارزش بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان را کشف کردند.