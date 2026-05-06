۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۰۹

کشف بیش از ۱۷میلیارد ریال ارز قاچاق در گمرک مهران

ایلام - مدیرکل گمرک استان ایلام از کشف بیش از ۱۷میلیارد ریال ارز قاچاق در گمرک مهران خبر داد.

سهراب کمری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای دستورالعمل های اجرایی مبنی بر جلوگیری از خروج ارز قاچاق از کشور، کارکنان گمرک استان موفق به کشف مقدار قابل توجهی دینار قاچاق شدند.

وی بیان کرد: پرسنل مستقر در سالن مسافری، هنگام کنترل مسافران، از مسافر خروجی به مقصد کشور عراق ۱۵میلیون دینارارز قاچاق معادل ۱۷میلیارد ریال،کشف و ضبط کردند.

وی ادامه داد: بر اساس این گزارش، ارزهای مکشوفه به‌صورت ماهرانه‌ای در وسایل شخصی مسافر جاسازی شده بود و نامبرده قصد داشت بدون انجام تشریفات قانونی از کشور خارج کند.

کمری عنوان کرد: با توجه به اقدام مسافر در خروج غیر قانونی ارز و بدون انجام تشریفات گمرکی، با تنظیم صورتجلسه، پرونده جهت رسیدگی، به مراجع قضایی ارسال شد.

کد مطلب 6821687

