۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۱۵

کشف احتکار نهاده دامی قاچاق با اخبار مردمی

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا گفت: با تلاش کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی و بهره گیری از اخبار و اطلاعات مردم بیش از سه هزار و ۲۰۰ تن انواع نهاده دامی قاچاق کشف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار «حسین رحیمی» رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه با بهره گیری از ظرفیت عظیم هموطنان گرامی همواره کارهای بزرگی را رقم زده‌ایم، اظهار داشت: در ایام جنگ تحمیلی سوم، اخبار و اطلاعات دریافت شده از هموطنان گرامی از طریق پیام رسان‌های داخلی در بسترهای سروش، ایتا، بله police۳۰۱۱۰ @ ما را در انجام بهتر ماموریت هایمان در ضربه زدن به مجرمان و مفسدان اقتصادی یاری کرد.

سردار رحیمی بیان کرد: با تلاش کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی و بهره گیری از اخبار و اطلاعات مردم تعداد ۵۳۲ راس دام سبک و سنگین و بیش از ۳۲۰۰ تن انواع نهاده دامی قاچاق در ۲۴ ساعت گذشته در استان‌های خراسان رضوی و کردستان کشف شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با تاکید بر اینکه با مصادیق جرایم و مفاسد اقتصادی مقابله جدی می‌کنیم، بیان کرد: کارآگاهان عملیات ویژه از دو باب مغازه در تهران ۶۵۳ عدد شمش یک کیلویی نقره قاچاق،۸۵ کیلوگرم نقره آب شده و دو عدد شمش یک کیلویی طلای قاچاق و تعداد ۱۸۴۲۵ انواع دلار قاچاق به ارزش بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان را کشف کردند.

محمد رضازاده

    • IR ۱۲:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۶
      بسمه تعالی.چرا پلیس امنیت اقتصادی به موضوع سیگار و قاچاق و احتکار آن ورود نمیکند.مدتی است(تقریبا یکی دو ماه قبل از جنگ رمضان و همزمان با آزادسازی نرخ ارز)،اکثر عمده فروشان و خرده فروشان سیگار،اقدام به احتکار عمده و جدی انواع سیگار نموده و با توجه اینکه بیشتر سیگارها،هم تاریخ تولید و هم قیمت مندرج دارند،اما قیمت فروش آنها،در بازار گاها تا ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصد بالاتر از نرخ مندرج عرضه میگردد.

