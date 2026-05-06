  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۴۴

پیگیری افزایش حقوق کارمندان دانشگاه‌ها توسط روسای سه دانشگاه بزرگ کشور

پیگیری افزایش حقوق کارمندان دانشگاه‌ها توسط روسای سه دانشگاه بزرگ کشور

رؤسای سه دانشگاه ملی مهارت، پیام نور و جامع علمی-کاربردی با معاون رئیس‌جمهور برای پیگیری افزایش حقوق کارمندان دانشگاه‌ها دیدار کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه ملی مهارت، رؤسای سه دانشگاه ملی مهارت، پیام نور و جامع علمی-کاربردی روز سه‌شنبه ۱۵ اردیبهشت‌ماه با رفیعی‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور دیدار و گفت‌وگو کردند.

این دیدار در راستای پیگیری نامه شماره ۲۵/۱۱۷ مورخ ۱۴۰۵/۱/۱۹ با موضوع «بهبود و ترمیم حقوق کارکنان دانشگاه‌ها به‌ویژه اعضای غیر هیئت علمی» برگزار شد.

در این نشست، غلامرضا زمانی رئیس دانشگاه ملی مهارت، محمدهادی امین‌ناجی رئیس دانشگاه پیام نور و محمدعلی اکبری رئیس دانشگاه جامع علمی-کاربردی، ضمن بررسی وضعیت معیشتی کارکنان دانشگاه‌ها، بر ضرورت افزایش حقوق و بهبود شرایط شغلی کارمندان تأکید کردند.

رفیعی‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور نیز در این جلسه با اشاره به اهمیت نقش دانشگاه‌ها در تربیت نیروی انسانی متخصص، قول مساعد برای ترمیم حقوق کارکنان دانشگاه‌ها به‌ویژه اعضای غیر هیئت علمی داد و ابراز امیدواری کرد با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، تصمیمات لازم در این زمینه اتخاذ شود.

کد مطلب 6821718
زهرا سیفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها