به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه ملی مهارت، رؤسای سه دانشگاه ملی مهارت، پیام نور و جامع علمی-کاربردی روز سه‌شنبه ۱۵ اردیبهشت‌ماه با رفیعی‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور دیدار و گفت‌وگو کردند.

این دیدار در راستای پیگیری نامه شماره ۲۵/۱۱۷ مورخ ۱۴۰۵/۱/۱۹ با موضوع «بهبود و ترمیم حقوق کارکنان دانشگاه‌ها به‌ویژه اعضای غیر هیئت علمی» برگزار شد.

در این نشست، غلامرضا زمانی رئیس دانشگاه ملی مهارت، محمدهادی امین‌ناجی رئیس دانشگاه پیام نور و محمدعلی اکبری رئیس دانشگاه جامع علمی-کاربردی، ضمن بررسی وضعیت معیشتی کارکنان دانشگاه‌ها، بر ضرورت افزایش حقوق و بهبود شرایط شغلی کارمندان تأکید کردند.

رفیعی‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور نیز در این جلسه با اشاره به اهمیت نقش دانشگاه‌ها در تربیت نیروی انسانی متخصص، قول مساعد برای ترمیم حقوق کارکنان دانشگاه‌ها به‌ویژه اعضای غیر هیئت علمی داد و ابراز امیدواری کرد با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، تصمیمات لازم در این زمینه اتخاذ شود.