ارسال نامه روسای ۳ دانشگاه برای بهبود وضعیت حقوق کارکنان غیر هیئت علمی

به گزارش خبرنگار مهر، این نامه با امضای دکتر غلامرضا زمانی رئیس دانشگاه ملی مهارت، دکتر محمدهادی امینناجی رئیس دانشگاه پیامنور و دکتر محمدعلی اکبری رئیس دانشگاه جامع علمیکاربردی تهیه شده و در آن بر ضرورت حمایت از وضعیت معیشتی و بهبود نظام جبران خدمت کارکنان اداری و ستادی دانشگاهها تأکید شده است.
در این مکاتبه، پیشنهادهای زیر برای بررسی و اقدام به سازمان اداری و استخدامی کشور ارائه شده است:
• افزایش ۵۰ درصدی ضریب مدرک تحصیلی و عدد مبنا، مطابق تبصرههای ۱ و ۳ ماده ۲۰ آییننامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی
• اعمال افزایش فوقالعاده ویژه تا سقف ۵۰ درصد برای کارکنان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مشابه سایر کارکنان دولت
• برقراری فوقالعاده خاص برای کارکنان غیرهیئت علمی مشابه کارکنان غیر بالینی وزارت بهداشت
• رفع موانع موجود در مسیر اجرای کامل اصلاحات جدید آییننامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی، از جمله پایههای تشویقی و رتبه ممتاز
نظر شما