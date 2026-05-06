به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام شمس، مدیر دفتر حضرت آیتالله نوری همدانی، به تحلیل حضور حماسی مردم در تجمعات شبانه در خیابان ها پرداخت و اظهار داشت: خدا توفیق داد که این شبها در مجامع و تجمعات حضور پیدا میکنیم و در خدمت مردم هستیم. این حماسه حضوری که میبینید، برخاسته از یک عمق دینی و مذهبی مردم است که در محضر قرآن پرورش یافتهاند.
وی افزود: به برکت نظام اسلامی، در طول این سالها مردم با فرهنگ قرآنی و فرهنگ اهل بیت(ع) بیش از پیش آشنا شدهاند و ما میبینیم در سراسر کشور، مردم با شوق و شعور و انگیزه در خیابان ها حضور پیدا میکنند.
مدیر دفتر حضرت آیتالله نوری همدانی با اشاره به سه نکته مورد تأکید حضرت آیتالله نوری همدانی در سخنرانیها و بیانیههای اخیر این مرجع تقلید، خاطرنشان کرد: نکته اول تاکیدات این مرجع تقلید، محوریت ولایت فقیه است و حضرت آیتالله نوری همدانی تأکید دارند که امروز تمام هدف دشمن این است که انقلاب اسلامی تضعیف شده و از بین برود. دشمن به دنبال ضربه زدن به محور وحدت است. ولایت فقیه و رهبر معظم انقلاب این محور وحدت هستند که باید مراقبت کرده و از این محور مهم حمایت کنیم.
وی نکته دوم تاکیدات حضرت آیتالله نوری همدانی را تاکید بر حمایت از مسئولان دانست و اظهار داشت: نکته دومی که حضرت آیتالله نوری همدانی همیشه تأکید میکنند این است که مردم در کنار مسئولان باشند. امروز تمام دنیا علیه این نظام و این کشور به هر شکل ممکن مشغول فعالیت هستند، اما قاطبه مسئولان ما بحمدالله محکم و شبانهروزی مشغول خدمتند. لذا ایشان تأکید دارند که باید از مسئولین حمایت کرد و سخنی که موجب تضعیف مسئولینی که در مسیر نظام و انقلاب خدمت میکنند، بر زبان جاری نشود.
حجتالاسلام شمس مواسات و کمک به نیازمندان را سومین نکته مورد تاکید حضرت آیتالله نوری همدانی عنوان و بیان داشت: توصیه ایشان این است که مردم همانگونه که در گذشته به ویژه در دوران کرونا همدلی و مواسات ایجاد کردند، امروز نیز به دلیل مشکلات اقتصادی که بخشی از مردم جامعه دچار مشکل شدند، همه مردم به مسئله مواسات توجه ویژه داشته و به یکدیگر کمک کنند تا خدایی نکرده قشر کمدرآمد دچار آسیب نشوند.
قم- مسئول دفتر آیتالله نوریهمدانی گفت: توصیه این مرجع تقلید به اجتماعات مردمی حفظ وحدت و انسجام ملی با محوریت ولیفقیه است.
