آغاز برداشت جو دیم از ۳۵۰ هکتار اراضی بندر خمیر

به گزارش خبرگزاری مهر، رشید زامیران مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بندر خمیر از آغاز برداشت جو دیم از سطح ۳۵۰ هکتار از اراضی این شهرستان خبر داد.

زامیران با اعلام این خبر افزود: با توجه به شرایط مساعد آب و هوایی در سال زراعی جاری، عملیات برداشت این محصول در مزارع دیم شهرستان آغاز شده است.

وی با بیان اینکه میانگین عملکرد جو دیم در این شهرستان حدود ۱.۵ تن در هر هکتار برآورد می‌شود، اظهار داشت: شرایط مناسب اقلیمی در کنار مدیریت صحیح مزارع از مهم‌ترین عوامل دستیابی به این میزان تولید است.

زامیران با تأکید بر ضرورت برداشت به‌موقع محصول خاطرنشان کرد: رعایت اصول فنی در زمان برداشت و نگهداری، نقش مهمی در حفظ کیفیت محصول و کاهش ضایعات دارد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بندرخمیر ابراز امیدواری کرد با تداوم شرایط مطلوب، میزان تولید این محصول نسبت به سال‌های گذشته از وضعیت قابل قبولی برخوردار باشد.