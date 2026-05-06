۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۵۴

۱۵۰۰ فضای آموزشی در جنگ آسیب دیده است

نوشهر- مدیرکل حوزه ریاست سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور گفت: در جنگ تحمیلی اخیر حدود ۱۵۰۰ فضای آموزشی دچار آسیب شده که روند بازسازی آن شروع شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، شهریار خواجه صالحانی ظهر چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: در جنگ تحمیلی اخیر حدود هزار و ۵۰۰ فضای آموزشی دچار آسیب شده که این آسیب‌ها از ۵ تا ۱۰۰ درصد است.

وی با اظهار این که تقریباً هزار فضای آموزشی ا کمک های گروه‌های مردمی و خیران آماده شده تحویل دانش آموزان شده است، گفت: حدود ۱۶ مدرسه تخریب اساسی شد که تلاش می شود تا مهر ماه آماده و تحویل دانش آموزان عزیز شود.

صالحانی ادامه داد: شش مدرسه سقفش دچار آسیب شده که باید دوباره احداث شود و باید برای سال تحصیلی آینده آماده شود.

وی با اشاره به کمک های صورت گرفته برای بازسازی مدارس گفت: شاهد کمک های از سوی مردم، خبران،حرم مطهر امام حسین(ع) و حرم مطهر امام رضا (ع) برای بازسازی مدارس بودیم.

مدیرکل حوزه ریاست سازمان نوسازی مدارس با اظهار این که با فراهم شدن شرایط بازسازی مدارس تخریب آماده می ‌شود، گفت: کمک‌های مردمی دو دسته هستند و تقریبا برای ساخت ۱۶ مدرسه آمادگی وجود دارد.

وی همچنین با اشاره به راه اندازی پویش فرشته های میناب گفت:تا همین الان بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان کمک نقدی جمع آوری شد و با احتساب کمک های غیرنقدی رقم آن چندبرابر است.

