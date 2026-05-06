۱۵۰۰ فضای آموزشی در جنگ آسیب دیده است

به گزارش خبرنگار مهر، شهریار خواجه صالحانی ظهر چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: در جنگ تحمیلی اخیر حدود هزار و ۵۰۰ فضای آموزشی دچار آسیب شده که این آسیب‌ها از ۵ تا ۱۰۰ درصد است.

وی با اظهار این که تقریباً هزار فضای آموزشی ا کمک های گروه‌های مردمی و خیران آماده شده تحویل دانش آموزان شده است، گفت: حدود ۱۶ مدرسه تخریب اساسی شد که تلاش می شود تا مهر ماه آماده و تحویل دانش آموزان عزیز شود.

صالحانی ادامه داد: شش مدرسه سقفش دچار آسیب شده که باید دوباره احداث شود و باید برای سال تحصیلی آینده آماده شود.

وی با اشاره به کمک های صورت گرفته برای بازسازی مدارس گفت: شاهد کمک های از سوی مردم، خبران،حرم مطهر امام حسین(ع) و حرم مطهر امام رضا (ع) برای بازسازی مدارس بودیم.

مدیرکل حوزه ریاست سازمان نوسازی مدارس با اظهار این که با فراهم شدن شرایط بازسازی مدارس تخریب آماده می ‌شود، گفت: کمک‌های مردمی دو دسته هستند و تقریبا برای ساخت ۱۶ مدرسه آمادگی وجود دارد.

وی همچنین با اشاره به راه اندازی پویش فرشته های میناب گفت:تا همین الان بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان کمک نقدی جمع آوری شد و با احتساب کمک های غیرنقدی رقم آن چندبرابر است.