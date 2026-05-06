  1. استانها
  2. قم
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۴۹

کشف انبار احتکار کالاهای اساسی در قم

کشف انبار احتکار کالاهای اساسی در قم

قم- جانشین فرمانده انتظامی قم از کشف انبار احتکار کالاهای اساسی و کشف کالا به ارزش ۵۰ میلیارد ریال در قم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر نصیری گفت: در راستای اجرای طرح‌های نظارتی و برخورد با مخلان اقتصادی و با هماهنگی مقام قضائی، ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان موفق به کشف یک انبار احتکار کالاهای اساسی شدند و در این عملیات که روز گذشته به اجرا درآمد، مقادیر قابل توجهی از اقلام ضروری کشف شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان قم گفت: این انبار حاوی ۱۶ تن برنج، ۲ تن روغن مایع، ۱۲۵ حلب ۱۶ کیلویی رب گوجه‌فرنگی و ۲۰۰ کیلوگرم حبوبات بوده است که کارشناسان ارزش تقریبی کالاهای کشف شده را بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال اعلام کردند که در این رابطه، یک نفر به اتهام احتکار کالا و اخلال در نظام اقتصادی دستگیر و تحویل مرجع قضائی شد.

کد مطلب 6821957

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها