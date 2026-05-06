کشف انبار احتکار کالاهای اساسی در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر نصیری گفت: در راستای اجرای طرح‌های نظارتی و برخورد با مخلان اقتصادی و با هماهنگی مقام قضائی، ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان موفق به کشف یک انبار احتکار کالاهای اساسی شدند و در این عملیات که روز گذشته به اجرا درآمد، مقادیر قابل توجهی از اقلام ضروری کشف شد.



جانشین فرمانده انتظامی استان قم گفت: این انبار حاوی ۱۶ تن برنج، ۲ تن روغن مایع، ۱۲۵ حلب ۱۶ کیلویی رب گوجه‌فرنگی و ۲۰۰ کیلوگرم حبوبات بوده است که کارشناسان ارزش تقریبی کالاهای کشف شده را بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال اعلام کردند که در این رابطه، یک نفر به اتهام احتکار کالا و اخلال در نظام اقتصادی دستگیر و تحویل مرجع قضائی شد.