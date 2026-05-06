کشف انبار احتکار مواد غذایی در ملایر

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احمد ساکی از کشف تعداد زیادی اقلام غذایی و بهداشتی احتکار شده و تاریخ مصرف گذشته در بازرسی از یک انبار موادغذایی در یکی از روستاهای این شهرستان خبر داد و گفت: در پی دریافت گزارش‌های مردمی و در راستای صیانت از سلامت عمومی شهروندان، مأموران نظارت بر اماکن عمومی با هماهنگی مقام قضایی از یک انبار مواد غذایی در یکی از روستاهای شهرستان بازرسی کردند.

وی ادامه داد: در این بازرسی مشخص شد متصدی انبار، تعداد زیادی اقلام مواد غذایی و بهداشتی تاریخ مصرف گذشته را نگهداری کرده و با استفاده از ابزارآلات، به‌صورت حرفه‌ای اقدام به مخدوش کردن و پاک کردن تاریخ انقضا و درج تاریخ‌های جعلی جدید بر روی کالاها برای عرضه مجدد در بازار می‌کرده است.

فرمانده انتظامی شهرستان ملایر با اشاره به اینکه برابر مقررات و قوانین تعزیرات حکومتی، این اقدام مصداق تقلب و تهدید علیه بهداشت عمومی محسوب می‌شود، بیان کرد: در این ارتباط یک نفر متهم دستگیر و تمامی کالاهای مکشوفه صورت جلسه و توقیف، محل پلمب و پرونده برای رسیدگی قانونی به مرجع قضایی و اداره تعزیرات حکومتی ارسال شد.

وی در پایان از شهروندان خواست هرگونه تخلف در حوزه مواد غذایی و اقلام بهداشتی را به مراجع ذیصلاح و مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.