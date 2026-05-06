تاراسی: عملیات اجرایی چهار مدرسه جدید در استان زنجان آغاز شده است

به گزارش خبرنگار مهر، ذبیح الله تاراسی ظهر چهارشنبه نشست خبری به مناسبت هفته معلم، با اعلام اینکه ۲۰ ساختمان آموزشی و پرورشی این استان در حملات آمریکایی-صهیونیستی آسیب دیده اند، گفت: میزان تخریب این مراکز حدود ۲۰ درصد بوده و عملیات بازسازی آنها به طور کامل انجام شده است.

وی افزود: از مجموع ساختمان های آسیب دیده، ۱۶ باب مدرسه، ۲ مرکز رفاهی-پرورشی و دو سالن ورزشی ویژه دانش آموزان بودند که خوشبختانه آسیب های وارده عمدتاً محدود به شکستن شیشه ها بود و هماکنون تمامی این مراکز برای استقبال از دانشآموزان آماده هستند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان با اشاره به غیرحضوری شدن مدارس همزمان با آغاز «جنگ تحمیلی سوم»، گفت: تمام تلاش مجموعه آموزش و پرورش بر این بود که تداوم فرآیند یاددهی و یادگیری حفظ شود و اجازه ندهیم شرایط جنگی بر جریان تربیت دانش آموزان سایه بیندازد.

تاراسی افزود: در همین راستا، عملیات اجرایی چهار مدرسه جدید نیز در استان آغاز شده است که نشان می دهد آموزش و پرورش تعطیلی بردار نیست و مدرسه سازی حتی در شرایط جنگی متوقف نشده است.

وی ادامه داد: در قالب طرح نهضت ملی مسکن، ۵۷ پروژه عمرانی آموزشی و رفاهی در سطح استان پیش‌بینی شده که بخشی از آن‌ها در مراحل پایانی ساخت قرار دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان در ادامه به چالش کمبود فضای آموزشی در شهرک های اقماری اشاره کرد و گفت: بر اساس ماده ۱۸ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش، سازندگان شهرک ها و مجتمع های مسکونی موظف به تأمین بخشی از هزینه های ساخت مدارس هستند. ضرورت دارد هنگام صدور پروانه ساخت و پایان کار این مجتمع ها، استعلام لازم از آموزش و پرورش اخذ شود تا توسعه فضاهای آموزشی متوازن و پایدار صورت گیرد.

تاراسی درباره برنامه های امتحانات پایان سال نیز اظهار کرد: امتحانات دانش آموزان از روز ۹ خرداد ماه آغاز می شود. در دوره ابتدایی، امتحانات به صورت توصیفی و در اختیار آموزگاران است و در مقطع متوسطه اول، امتحانات پایه نهم به صورت هماهنگ استانی طراحی و برگزار خواهد شد.

وی در خصوص مقطع متوسطه دوم ادامه داد: امتحانات نهایی پایه های یازدهم و دوازدهم مطابق روال برگزار می شود، اما اگر تا ۱۵ مرداد ماه شرایط کشور عادی نشود، این امتحانات به صورت غیرنهایی برگزار خواهد شد تا فرآیند فارغال تحصیلی دانش آموزان با مشکل مواجه نشود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان با گرامیداشت یاد و نام شهدای دانش آموز و معلم، خاطرنشان کرد: هشت نفر از قشر دانش آموز و یک از نفر فرهنگیان استان در جنگ رمضان به شهادت رسیدند و همه این عزیزان از دانش آموزان و مربیان همین استان بودند و یادشان برای همیشه در تاریخ تعلیم و تربیت زنجان ماندگار خواهد بود.