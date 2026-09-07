به گزارش خبرنگار مهر، اقبال خانی صبح دوشنبه در کارگروه پروژه مهر آموزش و پرورش کردستان اظهار کرد: آماده‌سازی مدارس برای آغاز سال تحصیلی جدید در حالی در دستور کار آموزش و پرورش کردستان قرار گرفته است که مدارس استثنایی به دلیل نیازهای آموزشی و توانبخشی متفاوت دانش‌آموزان، نیازمند برنامه‌ریزی و تمهیدات ویژه‌ای هستند.

رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی کردستان در این نشست با اشاره به روند اجرای پروژه مهر بیان کرد: برنامه‌ریزی و هماهنگی میان بخش‌های مختلف موجب شده بخش قابل توجهی از اقدامات مورد نیاز برای آغاز سال تحصیلی انجام شود و فرآیند آماده‌سازی مدارس با جدیت دنبال شود.

خانی افزود: ساماندهی نیروی انسانی، ثبت‌نام دانش‌آموزان، سازماندهی کلاس‌های درس، توزیع کتب درسی، آماده‌سازی فضاهای آموزشی، تأمین تجهیزات و امکانات مورد نیاز و ساماندهی امور مربوط به مراکز جامع سنجش، آموزش و توانبخشی از مهم‌ترین محورهای پروژه مهر در مدارس استثنایی استان است.

تداوم خدمات حضوری مراکز جامع

وی با اشاره به فعالیت مراکز جامع سنجش، آموزش و توانبخشی استان ادامه داد: این مراکز از ۱۵ فروردین‌ماه فعالیت حضوری خود را دنبال کرده‌اند و خدمات مورد نیاز دانش‌آموزان و خانواده‌ها در حوزه‌های آموزشی، توانبخشی و تخصصی توسط نیروهای مربوطه ارائه شده است.

رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی کردستان با تأکید بر ضرورت استمرار فعالیت این مراکز بیان کرد: ارائه خدمات تخصصی و توانبخشی نقش مهمی در پاسخگویی به نیازهای دانش‌آموزان با نیازهای ویژه دارد و تلاش می‌شود ظرفیت‌های موجود برای ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایتمندی خانواده‌ها به کار گرفته شود.

خانی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در مدارس استثنایی گفت: بخش قابل توجهی از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در قالب پروژه مهر اجرایی شده و مدارس استان برای پذیرش دانش‌آموزان و آغاز فعالیت آموزشی آماده می‌شوند.

وی همچنین بر تداوم نظارت بر روند آماده‌سازی مدارس تأکید کرد و افزود: تا زمان آغاز رسمی سال تحصیلی، تکمیل اقدامات باقی‌مانده، برطرف کردن نواقص احتمالی، آماده‌سازی نهایی فضاهای آموزشی و تأمین نیازهای آموزشی، پرورشی و توانبخشی دانش‌آموزان در دستور کار قرار دارد.

رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی کردستان خاطرنشان کرد: هدف اصلی مجموعه آموزش و پرورش استثنایی، فراهم کردن محیطی مناسب و برخوردار از امکانات لازم برای حضور دانش‌آموزان با نیازهای ویژه و استمرار خدمات تخصصی مورد نیاز آنان است.