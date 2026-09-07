مرزهای سیستان و بلوچستان؛ مسیر تأمین برنج و گوشت برای کشور

داوود شهرکی در گفت و گو با خبرنگار اظهار کرد: ظرفیت مرزهای سیستان و بلوچستان یک ظرفیت ملی است و تنها برای تأمین نیاز داخلی استان تعریف نشده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان افزود: بخشی از کالاهایی که از مرزهای استان وارد می‌شود در سیستان و بلوچستان توزیع شده و بخشی دیگر برای تأمین نیاز سایر استان‌ها اختصاص پیدا می‌کند.

وی با اشاره به واردات برنج گفت: نیاز کشور به واردات برنج سالانه حدود یک میلیون تن است و در سال‌های گذشته تا حدود ۵۰۰ هزار تن از نیاز وارداتی کشور از طریق مرزهای سیستان و بلوچستان تأمین شده است.

شهرکی ادامه داد: در حال حاضر نیز واردات برنج از طریق مرزهای استان ادامه دارد و موضوع واردات کالاهای اساسی از جمله برنج و گوشت در چارچوب ظرفیت‌های تجاری مرز دنبال می‌شود.

وی بیان کرد: همان‌طور که بخشی از کالاهای صادراتی از استان‌های دیگر از ظرفیت مرزی سیستان و بلوچستان استفاده می‌کنند، کالاهای واردشده نیز می‌توانند بر اساس نیاز در استان و دیگر نقاط کشور توزیع شوند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان تأکید کرد: نگاه به مرز نباید صرفاً محدود به تأمین نیاز یک استان باشد، چراکه ظرفیت تجاری و وارداتی مرزهای سیستان و بلوچستان می‌تواند در تأمین کالاهای مورد نیاز کشور و تقویت زنجیره تأمین نقش مؤثری داشته باشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: توسعه تجارت مرزی و استفاده از ظرفیت‌های وارداتی استان، علاوه بر کمک به تأمین نیاز مردم، می‌تواند جایگاه سیستان و بلوچستان را در اقتصاد و تجارت ملی تقویت کند.